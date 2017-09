Klimatour auf Binnengewässern

»Das extreme Wetter ist ein Resultat des Klimawandels«: Fawad Durani tourt auf der Beluga II durch BRD-Binnenhäfen Foto: © Pascal Amos Rest / Greenpeace

Meine »Familie musste auch schon vor Hochwasser fliehen«, erzählt Fawad Durrani. Der Wissenschaftler aus Afghanistan beschäftigt sich als Referatsleiter bei Greenpeace mit dem Zusammenhang zwischen den weltweiten Fluchtbewegungen und den zunehmenden Naturkatastrophen. Nun erklärt er republikweit, was wir tun müssen, um diese Entwicklung zu stoppen. Seine Reise durch die BRD legt er auf Binnengewässern zurück.

Unter Deck auf dem Klipper mit dem Namen »Beluga II« findet Durranis erster Vortrag statt. Das Schiff hatte am Freitag für zwei Tage im Stadthafen von Münster festgemacht. Die westfälische Universitätsstadt am Dortmund-Ems-Kanal ist die erste Station der diesjährigen »Greenpeace-Herbstflusstour«. Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Die Promenade am Stadthafen ist überlaufen, denn die Kunstausstellung »Skulptur Projekte 2017« mit dem beliebten Unterwassersteg »On Water«, auf dem Besucher nassen Fußes den Stadthafen durchqueren können, hat die Leute angezogen.

Fawad Durranis Publikum im Bauch des stattlichen Zweimasters ist erstaunt, als es hört, dass ein deutlich größerer Teil der Flüchtlinge nicht wegen Krieg und Gewalt die Heimat verlässt, sondern weil eine Dürre die Ernte ruinierte oder ein Taifun und Überschwemmungen Haus und Hof zerstörten. »Die Industriestaaten sind am meisten an der Erderwärmung schuld, aber die Leidtragenden sind vor allem arme Länder«, berichtet Durrani. Auf einem großen Globus zeigt er die gegenwärtig wichtigsten Flüchtlingsbewegungen und ihre Ursache. Dunkelrote Pfeile bedeuten, dass in dem Land Krieg herrscht, hellrote Pfeile zeigen an, dass Naturkatastrophen die Menschen in die Flucht treiben. »Manchmal ist es auch eine Mischung aus beidem«, so Durrani.

Ein bedeutendes Beispiel dafür sei Syrien. In den Jahren vor dem Aufstand gegen Präsident Baschar Al- Assad litt das Land unter zunehmender Wassernot, der Grundwasserspiegel sank in manchen Gegenden dramatisch ab und veschlechterte den Ernteertrag. Das führte zu sozialer Unzufriedenheit und schließlich zur Gewalt, die Millionen Syrer zu Flüchtlingen gemacht hat, rekapituliert Durrani. Auch das Unabhängigkeitsbestreben Kurdistans sei durch Wasserkonflikte zusätzlich unter Druck: Der türkische Staat will die Hoheit über die Oberläufe und Staudämme der Flüsse Euphrat und Tigris nicht aufgeben.

Weitere Zielhäfen der »Beluga II« im Spätsommer und Herbst 2017 sind Oberhausen, Koblenz, Mainz, Frankfurt am Main und im Anschluss möglicherweise Mannheim, Stuttgart, Würzburg, Bamberg und Nürnberg. Das entscheidet Greenpeace kurzfristig. Ab 6. November wird der Greenpeace-Zweimaster zur Weltklimakonferenz in Bonn ankern. Foto: Hannah Hoekman

Während einige Landstriche aufgrund der Klimaerwärmung zu unfruchtbaren Wüsten werden, gehen andere Gegenden der Welt wie etwa Bangladesch wegen des steigenden Meeresspiegels unter. Einige Inseln im Pazifik werden verschwinden.

25,4 Millionen Menschen fliehen durchschnittlich pro Jahr vor Wetterextremen, hat eine Studie des Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) festgestellt. Das sind demzufolge dreimal so viele, wie im gleichen Zeitraum vor Krieg flohen. Zwischen 2008 und 2015 trieben Überschwemmungen 110 Millionen Menschen in die Flucht, verheerende Stürme 60 Millionen und fast eine Million musste ihre Bleibe angesichts der Auswirkungen glühender Hitze verlassen.

»Höchste Zeit, das Problem ernst zu nehmen. Gerade reiche Industriestaaten müssen Betroffenen helfen und die Ursachen für Klimaflucht bekämpfen. Klimaschutz heißt auch Schutz vor Vertreibung«, sagt Durrani. Denn jede Katastrophe zieht noch größere Armut nach sich und führt dazu, dass mehr Menschen ihr Glück woanders suchen – oder schlichtweg keine andere Möglichkeit mehr haben.

Über den Dortmund-Ems- und den Rhein-Herne-Kanal geht es nun zur nächsten Station in Oberhausen. Danach folgen zunächst Koblenz, Mainz und Frankfurt. In Bonn zur Weltklimakonferenz wird der Törn enden. Vom 6. bis zum 17. November wird das Green­peace-Schiff in der ehemaligen Bundeshauptstadt ankern.