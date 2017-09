»Interpol hätte wachsamer agieren müssen«

Dogan Akhanli (links) und sein Anwalt Ilias uyar in Madrid (21. August) Foto: Paul White/AP/dpa

Es gab hierzulande in der vergangenen Woche Verwirrung im Fall des Schriftstellers Dogan Akhanli als gemeldet wurde, dass Interpol den Dringlichkeitsvermerk, die »Red Notice« gegen ihn gelöscht hat. Bislang sollte Ihr Mandant solange in Spanien bleiben, bis über das Auslieferungsersuchen der Türkei entschieden wurde. Hat sich an dieser Situation etwas geändert?

Nein. Es war überfällig, dass die »Red Notice« gelöscht wurde. Die Aufhebung bedeutet aber nicht, dass das Auslieferungsverfahren automatisch beendet ist. Denn der Zweck dieses Dringlichkeits­vermerks wurde bereits durch die Verhaftung meines Mandanten am 19. August erfüllt. Er ist nur unter Auflagen freigekommen: Er darf Spanien nicht verlassen, hat seinen Reisepass abgegeben und muss sich wöchentlich bei Gericht melden. Mein Mandant ist weiterhin der Gefahr ausgesetzt, an die Türkei ausgeliefert zu werden.

2014 und 2015 wurde die »Red Notice« an das BKA geschickt – beide Male ignorierte die Behörde das Auslieferungsbegehren, informierte Ihren Mandanten aber auch nicht darüber. Wie bewerten Sie das Verhalten des BKA?

Es wäre damals absolut erforderlich gewesen, dass die deutschen Stellen meinen Mandanten informieren über die Anfrage aus der Türkei. So hätte er sich darauf einstellen und sein Reiseverhalten daran ausrichten können. Doch das ist nicht passiert, obwohl mein Mandant sich zur Situation in der Türkei mehrmals klar öffentlich positioniert hat. Es gilt noch zu klären, wieso die deutschen Behörden nicht die Notwendigkeit gesehen haben, meinen Mandanten über die Auslieferungsbegehren der Türkei zu informieren.

Herr Akhanli hat Sie nun beauftragt, bei den spanischen Behörden die Erlaubnis zu beantragen, den schwedisch-türkischen Journalisten Hamza Yalcin, der in Spanien in Haft ist, zu besuchen. Haben die spanischen Behörden schon darauf reagiert?

Noch nicht. Wir sind darum bemüht, dass er Hamza Yalcin besuchen kann. Herr Akhanli hat mehrmals mit der Ehefrau von Yalcin telefoniert, um ihren Mann zu sehen. Herr Akhanli hat sie seiner Solidarität versichert. Hamza Yalcin und er sind keine Einzelfälle. Beide sind, obwohl sie deutsche bzw. schwedische Staatsbürger sind, mittels eines türkischen Haftbefehls in Europa festgenommen worden. Das passiert in der EU regelmäßig, weil Interpol die Menschenrechtslage in der Türkei bei diesen Haftbefehlen nicht genügend berücksichtigt.

Artikel 3 der Statuten von Interpol besagt, dass der Organisation jede Mitwirkung in Angelegenheiten politischen Charakters untersagt ist. Hätte die »Red Notice« dann überhaupt verbreitet werden dürfen?

Interpol hätte hier wachsamer agieren und den Fall überprüfen müssen. Der Fall Dogan Akhanli ist klar politisch motiviert. Mein Mandant wurde 2010 mit hanebüchenen Anschuldigungen in der Türkei festgenommen. Wir konnten seinen Freispruch erwirken. Der damalige Staatsanwalt und Ankläger legte Revision ein. Dazu muss man wissen, dass er später selbst aus der Türkei geflohen ist. Er gehörte zu den prominenten Staatsanwälten, die dem Gülen-Kreis zugerechnet wurden. Er floh nach Europa, es wird kolportiert, er habe in Deutschland Asyl beantragt.

Welche Konsequenzen sollten aus den Fällen Akhanli und Yalcin gezogen werden?

Sämtliche Haftbefehle aus der Türkei, die an Interpol gingen, müssen überprüft werden, vor allem mit Blick auf Artikel 3 der Interpol-Statuten. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten müssen hier eine gemeinsame Linie finden, solche Haftbefehle nicht zu vollstrecken. Denn die Situation in der Türkei ist äußerst prekär, die dortige Menschenrechtslage desolat. Folter hat in den Gefängnissen wieder Einzug gehalten, berichten mir Anwaltskollegen aus der Türkei. Von Gewaltenteilung kann man nicht mehr sprechen, wenn der Staatspräsident sich öffentlich als Chefankläger hervortut und beispielsweise Deniz Yücel als »Terroristen« und »Agenten« betitelt, bevor überhaupt eine Anklage gegen ihn vorliegt. Erdogan hat übrigens auch behauptet, er würde der Justiz keine Anweisungen geben – um fast im gleichen Atemzug jedoch zu sagen, solange er im Amt ist, werde Deniz Yücel nicht nach Deutschland ausgeliefert. Man kann sich vorstellen, wie fair das Verfahren wäre, wenn Do­gan Akhanli in die Türkei ausgeliefert würde.