Nachschlag: In die Wüste

Beim Spiel Freiburg gegen München am 20. Januar dieses Jahres im Schwarzwaldstadion protestierten Zuschauer gegen das winterliche Training der Bayern ausgerechnet in Katar Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Katar sucht nach Weltgeltung. Dabei hat es in so unterschiedlichen Vereinen wie den Muslimbrüdern und dem DFB, Al-Qaida und dem FC Bayern München treue Verbündete. Zwar hatte dieser sich erst vor kurzem über den Coup echauffiert, Brasiliens Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain zu transferieren, der dem Emirat gehört. Doch rechtzeitig vor Saisonstart präsentierten die Bayern ihre jüngste Errungenschaft: Das Vereinstrikot schmückt nun eine Werbung für den Flughafen von Doha. SZ-Sportchef Thomas Kistner ärgert sich über die Parteinahme für einen Staat, der unter Embargo steht und dessen Luftwaffe bis vor kurzem Jemen bombardierte. Im Interview schildert er den deutsch-katarischen Fußballfilz, von den mutmaßlichen Schmiergeldern für das »Sommermärchen« 2006 bis zur WM-Vergabe 2022. Was tun? Die Spiele zurückholen – damit jemand anders sie vermarktet? Vielleicht ist der total kommerzialisierte Sport in der Wüste am besten aufgehoben.(jt)