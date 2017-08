Geld ausgeben, bis die Löhne steigen

Mario Draghi, Janet Yellen und Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda (l.) in Jackson Hole (25. August) Foto: Jade Barker/Reuters

Beim alljährlichen Treffen von Notenbankern im US-amerikanischen Jackson Hole hat der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, seinen Kurs verteidigt. Die expansive Geldpolitik sei zwar bis jetzt erfolgreich gewesen, sagte Draghi am Freitag abend (Ortszeit) im Anschluss an eine Rede. Geduld sei aber erforderlich. »Wir haben bislang noch keine selbsttragende Annäherung der Inflation an das mittelfristige Ziel gesehen.« Zu den Gründen zählte der Italiener unter anderem einen nur langsamen Anstieg der Löhne. Daher sei »ein erhebliches Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung immer noch gerechtfertigt«. Die EZB strebt mittelfristig knapp zwei Prozent Inflation an. Im Juli waren die Verbraucherpreise um 1,3 Prozent gestiegen. Die Erholung im Euro-Raum sei noch nicht so weit fortgeschritten wie in den USA, so Draghi. Der Euro-Kurs kletterte am Wochenende auf 1,1940 US-Dollar. So hoch stand er zuletzt im Januar 2015.

Der EZB-Chef mahnte zudem angesichts der expansiven Geldpolitik der Notenbanken, die Regulierung der Finanzwirtschaft nicht aufzuweichen. Wegen der erheblichen Folgekosten für die Gesellschaft gebe es niemals einen guten Zeitpunkt für lasche Regulierung. Aber es gebe Zeiten, in denen dies besonders unangemessen sei. »Insbesondere, wenn die Geldpolitik locker ist, birgt eine lasche Regulierung die Gefahr, finanzielle Schieflagen zu befördern«, warnte Draghi.

Die von der US-Notenbank Fed organisierte Konferenz in Wyoming am Fuße der Rocky Mountains gilt neben der Notenbank-Veranstaltung der EZB im portugiesischen Sintra als wichtigste geldpolitische Tagung im Jahr. 2014 hatte Draghi mit einer Rede in Jackson Hole den Boden für die laufenden, billionenschweren EZB-Anleihenkäufe gelegt, die dann im März 2015 starteten.

Auch Fed-Chefin Janet Yellen sprach sich am Freitag abend gegen eine Deregulierung des Finanzsektors aus. »Die Forschung bestätigt im großen und ganzen, dass die Kernreformen, die wir implementiert haben, die Widerstandsfähigkeit nachhaltig erhöht haben, ohne die Kreditverfügbarkeit oder das Wirtschaftswachstum unangemessen zu bremsen«, sagte Yellen.

Die Notenbank würde sich verpflichten, sagte sie in Jackson Hole, zu schauen, ob »Reformen funktionieren und Verbesserungen notwendig sind«. Insgesamt sei »Kredit zu guten Konditionen verfügbar«, die Kreditvergabe würde »weitflächig voranschreiten«. Sie warnte jedoch davor, die Lehren aus der Finanzkrise zu vergessen. Die Erinnerung daran würde bereits »verblassen«. Das dürfe nicht geschehen.

Trump hatte zum Jahresbeginn angekündigt, die Bankenregulierung im Dodd-Frank Act aufzuweichen. Über die Fed-Chefin hatte er gegenüber dem Wallstreet Journal am 25. Juli gesagt: »Ich mag sie; Ich mag ihr Auftreten. Sie ist traditionell niedrigen Zinsen gegenüber freundlich eingestellt.« Jedoch seien neben Yellen »zwei bis drei« Kandidaten für das Amt des Fed-Chefs im Gespräch. Einer davon ist Gary Cohn, der jetzige Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Im Februar endet die Amtszeit Yellens.