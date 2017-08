ÖPP-Projekt als Fass ohne Boden

ÖPP-Vorzeigeprojekt: Die Autobahn A1 zwischen Bremen und Hamburg Foto: Ingo Wagner/dpa

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gerät wegen der drohenden Pleite des privaten Autobahnbetreibers A1 Mobil immer stärker unter Druck. Mehreren Medienberichten vom Wochenende zufolge soll Dobrindt schon seit Jahren von den Finanzproblemen der Betreibergesellschaft gewusst haben.

2013 wies das Konsortium in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 2012 darauf hin, dass die Kostenplanungen »sehr ambitioniert« seien und bei einer geringeren Verkehrsentwicklung die Insolvenz drohen könnte. In den Geschäftsberichten der Betreibergesellschaft wird sogar seit 2011 über Schwierigkeiten berichtet. 2010 hatte A1 Mobil mit dem Bund – vertreten durch das Land Niedersachsen – eine Schlichtung begonnen, um über finanzielle Nachbesserungen zu verhandeln. »Eine eventuelle Ablehnung des aktuellen Schlichtungsvorschlags stellt für die Projektgesellschaft ein entwicklungsbeeinträchtigendes Risiko dar«, heißt es im 2011 veröffentlichten Geschäftsbericht 2010.

Die Berliner Zeitung berichtete am Samstag, dass es bereits 2009 erste Krisengespräche zwischen dem Verkehrsministerium und Vertretern von A1 Mobil gegeben habe. Ab 2013 seien dann zwei Schlichtungsverfahren begonnen worden, die bis 2017 andauerten. Dobrindt ist seit Ende 2013 Verkehrsminister. Die Zeitung schrieb unter Berufung auf das Konsortium weiter, bisher hätten drei Richter in dem Schlichtungsverfahren gegen Dobrindt geurteilt. Ihrer Auffassung nach sei das Ministerium verpflichtet, die Verträge zugunsten des Konsortiums zu ändern.

A1 Mobil betreibt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) einen Autobahnabschnitt zwischen Hamburg und Bremen. Der Autobahnausbau wurde privat finanziert, der Geldgeber betreibt die Strecke anschließend für mehrere Jahrzehnte. Im Gegenzug erhält er vom Bund jährlich die dort anfallenden Lkw-Maut-Einnahmen.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass A1 Mobil die Pleite droht. Medienberichten zufolge warnte der Betreiber das Bundesverkehrsministerium in einem Brief vor einer »existenzbedrohenden Situation«. Demnach werden die geplanten Erlöse aus der Lkw-Maut nicht erreicht. Das Konsortium habe deshalb Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht.

Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge sind die Finanzrisiken für den Bund noch größer als die bisher genannten 640 Millionen Euro. Insgesamt fordere A1 Mobil nun 787 Millionen Euro. In dieser Summe seien neben den erwarteten Einnahmeausfällen von diesem Jahr bis zum Ablauf der Konzession 2038 von 640 Millionen Euro auch noch Ausfälle vor dem Jahr 2017, ein Inflationsausgleich sowie Beraterkosten enthalten.

Laut Berliner Zeitung wird die Insolvenz von A1 Mobil derzeit nur durch ein Stillhalteabkommen mit den finanzierenden Banken verhindert, die die Klage gegen die Bundesrepublik unterstützen. Das Verkehrsministerium hält sich zu Details bislang bedeckt. Ein Sprecher sagte vor einigen Tagen, dass das Risiko bei A1 Mobil liege. Bei einem Ausfall gehe der Betrieb der Autobahn zurück an den Bund. Eine Erhöhung der Vergütung für die Betreibergesellschaft lehne die Bundesregierung ab. (dpa/AFP/jW)