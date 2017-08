»Meine Partei schöpft ihr Potential nicht aus«

Der letzte Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, verfolgt am 28. Mai 2016 den Bundesparteitag der Partei Die Linke in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Sie waren von 1973 bis 1989, bevor Sie DDR-Ministerpräsident wurden, der Erste Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden. Kannten Sie den Betrieb für Hochspannungsisolatoren in Großdubrau?

Selbstverständlich. Der sorbische Schriftsteller Jurij Brezan war wiederholt wegen Wulka Dubrawa, so der sorbische Name des Ortes, bei mir. Er war der Meinung, dass sich die sorbische Sprache am besten in der Arbeit erhalte und entwickle, weshalb Betriebe mit Sorben besondere Aufmerksamkeit verdient hatten. Natürlich sind mir die vielen bitteren Schicksale ostdeutscher Werktätiger nicht unbekannt. So wie in Sachsen ging es überall zu in Ostdeutschland. Deshalb verstehe ich nicht, weshalb meine Partei nicht in die Tiefe dieser Probleme einsteigt. Immerhin hat der Ältestenrat erfolgreich darauf gedrängt, dass das Thema »Gerechtigkeit für die Menschen in Ostdeutschland« ins Wahlprogramm aufgenommen wurde. Im letzten Wahlprogramm, 2013, war das eine Leerstelle.

Weil Die Linke eine gesamtdeutsche, keine Regionalpartei sein will? Auch in Westdeutschland gibt es heute große soziale Verwerfungen, um die man sich kümmern muss.

Das ist richtig. Aber da sie nunmehr nicht mehr nur Stimme der Ostdeutschen sein will, hat der Osten plötzlich keine laute Stimme mehr. Es geht bei diesem Thema doch nicht nur um Wahlkampf und um Stimmen, sondern um ein Lebensgefühl, um Achtung und Gleichstellung vor dem Recht und der Gesellschaft, das sich zumindest in den Ostverbänden wiederfinden muss. Wo die Linke mitregiert, sollte es auch wirklich um die Vertretung ostdeutscher Interessen gehen.

Liegt das Defizit vielleicht darin, dass inzwischen die Partei ebenfalls mehrheitlich von Westdeutschen geführt wird?

Nicht ausschließlich, es gibt ja auch ostdeutsche Linkspolitiker, die mit dem erklärten Anspruch, den Zeitgeist ändern zu wollen, genau diesen Zeitgeist bedienen, und der ist gesamtdeutsch, oder ihm hinterhertraben. Wenn, um es konkret zu machen, unlängst Gregor Gysi von der Partei forderte, Kompromisse und Angebote zu offerieren, um eine »rot-rot-grüne« Koalition auf Bundesebene möglich zu machen, dann offenbart das doch Illusionen.

Zurück zu den politisch heimatlos gewordenen Ostdeutschen. Dieser Zustand verrät doch, dass das Land unverändert uneins ist: politisch, sozial, wirtschaftlich. Wie sehen Sie das?

Ich sehe zunächst, dass meine Partei ihr Potential nicht ausschöpft. Uns würden erheblich mehr Menschen im Osten und im Westen ihr Vertrauen schenken, wenn die Partei – wie es unlängst ein Redner auf der Geburtstagsfeier »10 Jahre die Partei Die Linke« in der Berliner Volksbühne forderte – »klar und prägnant, wenn sie radikal ehrlich und vor allem wenn sie konsequent glaubhaft wäre«. Es ist widersprüchlich, wenn wir einerseits erklären, wir sind eine Antikriegspartei, und andererseits signalisieren, mit »kleinen Schritten« dieses Alleinstellungsmerkmal aufgeben zu wollen. In einem Punkt aber stimme ich Gregor Gysi uneingeschränkt zu. Die Benachteiligung des Ostens sei gravierender, als viele dächten, sagte er dieser Tage in einem seiner vielen Interviews. »Wir waren da in den vergangenen Jahren nicht mehr kämpferisch genug.«