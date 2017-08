Wählerliebling des Tages: Wolfgang Schäuble

Kaum zu glauben, aber die Umfrage soll repräsentativ sein: der Bundesfinanzminister ist damit das aktuell beliebteste Mitglied des Kabinetts Merkel Foto: Ng Han Guan/Pool/REUTERS

Die Bourgeoisie hat ein feines Näschen dafür, welcher Politiker ihr von Nutzen ist. Es kann daher nicht überraschen, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble laut einer am Sonnabend veröffentlichten repräsentativen Emnid-Umfrage beliebtestes Mitglied der amtierenden Regierung von CDU, CSU und SPD ist. Auftraggeber der Befragung zum Ansehen der Kabinettsmitglieder nach vier Jahren großer Koalition war die Funke-Mediengruppe, veröffentlicht wurden deren Ergebnisse unter anderem im Hamburger Abendblatt. Mit der Arbeit des CDU-Politikers waren demnach 62 Prozent der Befragten »eher zufrieden«, mit der von Kanzlerin Angela Merkel 60 Prozent.

Dass ausgerechnet ein sauertöpfischer Unsympath ohne jedes Charisma vermeintlich so hohe Zustimmungswerte hat, erstaunt nur auf den ersten Blick. Das Abendblatt begründet Schäubles ersten Platz kurz und bündig: »Von ihm kamen keine Zumutungen, und die schwarze Null steht für Solidität und Stabilität«, wobei mit »schwarzer Null« wohl nicht Schäuble selbst gemeint ist. Für die Mainstreamschreiber und ihresgleichen hat der sparsame Schwabe tatsächlich keine Zumutungen in petto. Sie stehen in Lohn und Brot, besitzen eine Doppelhaushälfte oder eine Eigentumswohnung und liegen mindestens einmal im Jahr auf den Malediven oder auf Fuerteventura in der Sonne. Da kann man schnell mal vergessen, dass Schäubles »Stabilität« auf dem Rücken von Hunderttausenden Leiharbeitern, Hartz-IV-Beziehern und anderen Ausgegrenzten erzielt wird. Von den Millionen Arbeitslosen und armen Rentnern in Griechenland, Portugal oder Spanien gar nicht zu reden.

Ebenso interessant wie Schäubles erster Rang ist noch ein Ergebnis der Umfrage. Von den Befragten mit Präferenz für die Linkspartei sind 64 Prozent mit der Kanzlerin »eher zufrieden« – und damit mehr als bei SPD- (54 Prozent) und Grünen-Wählern (61 Prozent). Muss man das verstehen?