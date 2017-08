»Ökonomische Einflussnahme ist stark spürbar«

Yoweri Kaguta Museveni, Präsident von Uganda, empfängt BRD-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD, l) am 9.8. in Entebbe (Uganda). Gabriel will über Flüchtlingsströme reden. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Woher kommt das Interesse der Bundesregierung an Uganda und Südsudan so kurz vor der Bundestagswahl?

Das ist in der Tat bemerkenswert. Als jahrelang eine christlich-fundamentalistische Terrortruppe, die Lord’s Resistance Army, in der Region mit Massenmord und Vergewaltigungen im Stile des IS vorgab die Zehn Gebote durchzusetzen, aber auch beim furchtbaren Bürgerkrieg im Südsudan, der auf die Unabhängigkeitserklärung folgte, schien mir das Interesse doch weniger stark ausgeprägt. Fakt ist, dass die gesamte Region sich von der geopolitischen Orientierung jetzt stark verändert.

Das heißt?

Sudan beispielsweise hat die Seiten in Richtung Westen gewechselt. Seine Soldaten kämpfen als Söldnertruppe für Saudi-Arabien im mörderischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung des Jemen. Der deutsche Großkonzern Siemens ist folgerichtig ins Geschäft mit der Lieferung von Gasturbinen eingestiegen.

Aber Wirtschaftsvertreter sind doch gar nicht Teil Ihrer Delega­tion von voriger Woche gewesen?

Das nicht, aber der Versuch der politischen Einflussnahme auch zu ökonomischen Zwecken ist doch stark spürbar. So versuchte die deutsche Seite, Uganda zu einem stärkeren Engagement im Südsudan zu drängen, wohl wissend, dass Uganda hier Interventionspartei war und weiter ist. Der Hintergrund ist ein großes Geschäft, dass die Firma Siemens vor wenigen Monaten abgeschlossen hat, das die gesamte Infrastruktur betrifft, die zur Ausbeutung von Öl und anderen Rohstoffen im Südsudan zwingend nötig ist, inklusive der Verbindung zu Häfen am Indischen Ozean. Hier geht es schlicht um Investitionssicherheit.

Wie hat Uganda hier reagiert?

Der westlich orientierte Präsident Museveni, der das Land seit mehr als 30 Jahren autokratisch regiert, ist wohl nicht abgeneigt, hier als »Hilfssheriff« zu fungieren. Andere, mit denen wir sprechen konnten, sehen eine erneute Intervention Ugandas im Südsudan als vermeintlicher Vermittler in einem dringend benötigten Friedensprozess äußerst kritisch und haben das Ansinnen der Bundesregierung heftig zurückgewiesen. Fakt ist, dass so neues Öl ins Feuer des mörderischen Konflikts im Südsudan gegossen werden wird.

Deutschland ist ja mit einem eigenen Militärkontingent UNMISS vor Ort. Lange Zeit, gab es auch in der Linken einzelne Abgeordnete, die den Einsatz der Bundeswehr im Südsudan nicht in Frage stellen wollten …

Das ist Geschichte. Die Linke lehnt diesen Einsatz inzwischen im Bundestag geschlossen ab. Die Bundesregierung simuliert durch die Entsendung einiger Bundeswehr-Soldaten auch nur Handlungsbereitschaft. Selbst Bundeswehr-Soldaten haben im Gespräch uns gegenüber beklagt, dass das Gesamtkonzept des Mandates überhaupt nicht umzusetzen sei und die Lage vor Ort die Anforderungen der Mission noch nicht einmal im Ansatz erfüllen würden. Gerade bei der entscheidenden Frage der Waffen für den Bürgerkrieg im Südsudan wird Berlin nicht aktiv. Wenig bekannt auch bei uns ist, dass Kiew die Hauptverantwortung für die Waffenlieferungen in den Südsudan trägt. Während die USA die ukrainischen Streitkräfte gegen Russland hochrüsten, verkauft die Ukraine ihren gefährlichen Rüstungsschrott an den oberen Nil. Die Regierung in Kiew kann man auch deshalb nur als rechte Verbrechertruppe bezeichnen.

Man hat den Eindruck, dass die Reise auch dazu dienen sollte das Flüchtlingsthema wieder in den Bundestagswahlkampf zu bringen?

Martin Schulz sieht dies offenbar als seine letzte Chance, Gabriel verteidigt ihn und simuliert in Uganda und im Südsudan SPD-Flüchtlingspolitik. Die SPD schlägt vor, die Aufnahme von Flüchtlingen finanziell zu fördern und gleichzeitig afrikanischen Ländern, die aus ihrer Sicht zu wenige aufnehmen, die Mittel zu kürzen. Uganda soll da als positives Beispiel der Aufnahme südsudanesischer Flüchtlinge präsentiert werden. Das ist aber zynisch, weil die Kriegspolitik Ugandas im Südsudan wesentlich zur Flüchtlingssituation beigetragen hat, für deren Aufnahme das Land jetzt von Gabriel belohnt werden soll. Offenbar macht das Beispiel Türkei Schule, wo Erdogan als personifizierte Fluchtursache sechs Milliarden Euro für die Flüchtlinge bekommt, die selbstverständlich nie bei ihnen ankommen.