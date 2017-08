Pjöngjang, Nordkorea Foto: Damir Sagolj/Reuters

Gibt es noch den besonderen Urlaub, den nicht jeder bucht, der nur Ungewöhnliches bis Schreckliches bereit hält? Ja, den gibt es, und Adam Fletcher hat darüber geschrieben. Der aus England stammende und in Berlin lebende Autor ist einer kleineren Leserschar bereits durch seine Bücher »Denglisch for Better Knowers« und »Make Me German« bekannt. Für sein neues Buch »Du fährst wohin?!« hat er sich von seinem geliebten Wohnzimmersofa erhoben, seine Freundin geschnappt und ist in die weite, mal komische, mal erschreckende Welt hinaus geflogen. Die erste Reise führt das Pärchen zu der Zeit nach Istanbul, als es dort zu großen Demonstrationen gegen Möchtegerndiktator Recep Tayyip Erdogan kommt. Trotzdem stürzen sich die beiden in die Stadt und erleben so Polizeigewalt und Schlägereien zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen. Ihr Gastgeber Ada, ein leidenschaftlicher Oppositioneller, der ihnen seine Couch zur Verfügung stellte, wird nach einer kurzen Zusammenkunft nicht mehr gesehen.

Nur wenig später geht es für das Pärchen zu Freunden, die für die Hilfsorganisation »Future Hope ­People« in der ghanaischen Region Kissi arbeiten. Dort gibt es zwar nur sporadisch Strom, aber jede Menge religiöse Fernsehsender, verrückte Busfahrer und Läden mit ungewöhnlichen Namen wie »Danke, Jesus … Plastikstühle«. Anschließend reist Fletcher alleine weiter. Ausgezeichnet ist der Text über Israel. Der Autor versucht, neutral zu beobachten, lässt Palästinenser und Israelis gleichermaßen zu Wort kommen und schildert die verfahrene politische Lage. Präzise beschreibt er absurd-schikanöse Grenzkontrollen und durch abgedrehten Strom erzwungene abendlichen Nichtaktivitäten, verschweigt auch die mörderischen Angriffe beider Seiten nicht.

Gut geschrieben ist ebenfalls die Reportage über das zwischen Moldawien und Russland gelegene Transnistrien. Der international nicht anerkannte Kleinstaat beherbergt einen der größten Waffenumschlagplätze der Welt, nutzt Plastikgeld, trägt Hammer und Sichel im Wappen und wird offenbar von ausgesprochen korrupten Personen beherrscht: Ein gewisser »Sheriff« scheint alles von der Bäckerei bis zum Supermarkt zu besitzt. Danach besucht er das bislang unbewohnte Marschland zwischen Kroatien und Serbien, das seit 2015 von dem Tschechen Vit Jedlicka beansprucht wird. Unter der Bezeichnung »Liberland« will der libertäre Regionalpolitiker dort ein anarchokapitalistisches Utopia entstehen lassen. Im Interview mit Fletcher faselt er viel von einer »ganz neuen Demokratie« und den tausenden Interessenten, die gerne Staatsbürger werden würden.

Der stärkste und interessanteste Reisebericht steht jedoch am Ende des Buches. Der »Urlaub« in Pjöngjang wirkt wie ein schlechter Traum. Fletchers verunsicherter Reisegruppe drängt sich der Verdacht auf, dass sie nur von Schauspielern umgeben sind. Sie besuchen das große Schwimmparadies der DVRK, treffen auf überraschend entspannte Grenzer und essen in der modernsten Pizzeria des Landes. Doch warum sieht man die Nordkoreaner nie bezahlen? Wieso können am Tag der Befreiung von den Japanern über 10.000 Menschen synchron Tänze aufführen? Und gibt es in dem Land wirklich nur sechs Musikstücke?

Adam Fletcher ist ein hervorragendes, ironisches Buch gelungen. Es führt zu der Erkenntnis: Wir geben uns zwar Mühe, es zu verstecken, aber am Ende sind wir doch alle gleich verrückt. Stimmt irgendwie.