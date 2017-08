Bastion der Autorität

»Nicht unbedingt für die Spaßfraktion gedacht« Foto: Twentieth Century Fox

»Planet der Affen: Survival« ist der Abschluss der 2011 mit »Prevolution« begonnenen und 2014 mit »Revolution« fortgeführten Trilogie über den Gründungsakt jener hegemonialen Affenzivilisation, die einst Charlton Heston als Astronaut im allerersten »Planet der Affen«-Film (1968) vorfand. »Survival« ist nicht nur der wohl ambitionierteste Film der insgesamt an Ambitionen nicht eben armen Saga, sondern einer der ambitioniertesten Filme in letzter Zeit überhaupt. Gedreht hat ihn wie schon »Revolution« Matt Reeves. Und der wollte es diesmal offensichtlich wirklich wissen, dem großen Ganzen die Dornenkrone aufsetzen.

Ambitioniert bedeutet natürlich nicht automatisch, dass das auch sehenswert ist, zumindest nicht, wenn man lediglich einen Spaß mit digital animierten sprechenden Affen erwartet, die auf Pferden reiten. »Survival« ist nicht unbedingt für die Spaßfraktion gedacht.

Nach gut zweieinhalb Stunden ist man schließlich zum Zeugen der Ilias sowie der Odyssee geworden, hat neben dem Diktat der zehn Gebote auch dem Auszug des geknechteten Volkes, den Martyrien und Epiphanien ganzer Heiligengenerationen sowie einigen Feldzügen beiwohnen dürfen, dazu noch jede Menge anderes Zeug mit angeboten bekommen (alle epischen Versuche der Filmgeschichte zum Beispiel). Uff, geschafft. Done. Erledigt.

So eine gewaltige Ambition kommt selten ohne kräftige Übertreibungen aus. Bereits in Charlton Hestons Filmographie stehen schließlich nicht nur die »Planet der Affen«-Filme, sondern auch »Ben Hur« (William Wyler, 1959) und der Moses aus »Die Zehn ­Gebote« (­Cecil B. DeMille, 1956). Das alles gehört also sowieso schon immer zusammen.

Der photographische Ultranaturalismus des digital animierten Postcinema hat sich abermals selbst überholt und ist wieder beim »Malerischen« angelangt, bei etwas Bedeutsamem ohne nähere Bedeutung, zweifellos allegorisch, aber die Frage, für was eigentlich, bedenkenlos offenhaltend.

Das Branchenblatt Variety bemerkte, dass in diesem Film jede Einstellung so designt ist, als wäre sie ein Gemälde, das eigentlich im Louvre hätte hängen sollen. Das sind dann also nicht unbedingt die naheliegendsten, sprich funktionalsten Einstellungen. Es geht nicht darum, irgendwas voranzutreiben oder zum Abschluss zu bringen, sondern der eigenen Bedeutsamkeit einen Rahmen zu zimmern. Die Form überwältigt jeden Inhalt, die Ambition begräbt jede Anschaulichkeit.

Verhielt es sich nicht so ähnlich in der Malerei der Frührenaissance, als der neugewonnene und schnell etablierte Naturalismus, der mit den häuslichen Szenen und Verkündigungen einer noch jungen Mittelklasse einherging, plötzlich wieder von einer neogotischen Mystik der dekadenten Erben und ihren formalen Spielereien überschattet wurde? Giovanni Bellini hätte die Landschaft der Affenzivilisation jedenfalls nicht leuchtender malen können.

Die Eröffnungssequenz des Films ist noch dem Realismus des Dschungelkriegs verpflichtet. Aus der Perspektive einer (menschlichen) Patrouille, die von der berittenen Affenarmee massakriert wird. Die Überlebenden werden von den Affen allerdings laufengelassen. Die Affen, soviel wussten wir vorher schon, sind die besseren Humanisten.

Natürlich rächen sich die militaristischen Menschen. Sie töten/entführen die Familie des Gründers und Märtyrers der Affenzivilisation, Caesar (Andy Serkis), und versklaven sein Volk. Caesar macht sich mit wenigen Vertrauten auf die Suche. Sie führt nach Norden in raue Schneelandschaften. Der Mittelteil des Films ist eine Art Schneewestern – im gleichen Maße Episoden aus »The Searchers« (John Ford, 1956) wie »Cheyenne Autumn« (John Ford, 1964) nachempfunden. Die ewige Irrfahrt, der persönliche Rachefeldzug einerseits, der Trauerzug eines Volkes in Kriegsgefangenschaft andererseits.

Auf der Suche gabeln die Affen ein kleines Menschenmädchen auf, Nova (Amiah Miller), das bereits die Sprachfähigkeit verloren hat. Eine erste Ankündigung der Dinge, von denen wir ja wissen, dass sie unvermeidlich kommen müssen. Das sprachlose Mädchen hat allerdings mehr Humanität als die zunächst noch recht eloquenten Militärmenschen, auf die die Affen dann zum Showdown im Herzen der Finsternis treffen.

Dort hat »The Colonel« (Woody Harrelson) das Sagen. Autoritäre Ansagen vor halbverbrannten/verschmutzten US-Flaggen werden gemacht. Eine große Mauer soll gebaut werden, um diese Bastion der Autorität zu schützen. Genau zu diesem Zweck werden die kriegsgefangenen Affen versklavt. Kurzum, Colonel Woody Harrelson ist größenwahnsinniger durchgeknallt als Marlon Brando/Colonel Kurtz in »Apocalypse Now« (F. F. Coppola, 1979) und Colonel Donald J. Trump (wirkliche Welt) zusammen.

Der Schlussakt des Films erinnert konsequent an Kriegsgefangenenlagerfilme wie »The Great Escape« (John Sturges, 1963). Der Bau der Mauer ist für das Affenvolk das Martyrium auf dem Weg ans Licht. Caesar wird gekreuzigt, bevor er wie Moses sein Volk heimführen kann. Zwar teilt er kein Meer, aber immerhin dirigiert er eine gewaltige Schneelawine, die die Menschenarmee unter sich begräbt. Bemerkenswerterweise kommen die Schlusssequenzen dieses Films praktisch ohne Dialog aus. Eine Rückkehr zu einer gewissermaßen puren Visualität. Das gelobte Land in den warmen Farben der Frührenaissance. Zum erschreckenden Selbstzweck.