Unerwünschte Gäste des Tages: »Identitäre«

Foto: Antonio Parrinello/REUTERS

In einem beliebten Volkslied heißt es: »Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.« Der Besatzung der »C Star« dürfte der in dem Gassenhauer auf dem Meer versprochene Spaß inzwischen vergangen sein. Nachdem sie auf ihrer »Mission« schon in Ägypten, Zypern und Italien Ärger hatte, versperrten ihr nun einheimische Fischer mit ihren Booten den Weg, als das Schiff in den Hafen der tunesischen Stadt Zarzis einlaufen wollte.

Die »C Star« gehört der neofaschistischen »Identitären Bewegung« und soll den Seenotrettern im Mittelmeer das Leben schwermachen. »Unsere Mission ist erst zu Ende, wenn alle NGO-Schiffe ihren Taxi­service für Migranten aufgeben«, zitierte die niederländische Volkskrant am Dienstag ein deutsches Mitglied der Besatzung. Doch die Neonazis hatten nicht mit den Fischern von Zarzis gerechnet. Der tunesische Gewerkschaftsbund UGTT unterstützt den Boykott. »Lasst das Rassismus-Schiff nicht den Hafen besudeln!« hieß es in einem am Montag auf Facebook verbreiteten Aufruf. »Falls sie doch noch anlegt, sperren wir die Tankvorrichtungen.«

Die Fahrt der »C Star« ist schon jetzt eine Odyssee. Erst hielten die ägyptischen Behörden das Schiff eine Woche im Suezkanal fest, weil nötige Papiere fehlten. Dann bekam der Kapitän in Famagusta, im türkischen Teil Zyperns, Probleme mit den Behörden, weil einige tamilische Besatzungsmitglieder aus Sri Lanka um Asyl in Europa baten – was im Internet zu unzähligen Witzen über die »Flüchtlingsstopper« führte.

Und nun also Tunesien. Das eingangs zitierte Lied geht übrigens weiter mit »eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen«. Allerdings nicht, wenn einen diejenigen nicht willkommen heißen, die man vor der eigenen Haustür am liebsten im Mittelmeer absaufen lassen würde. Wieder dumm gelaufen für die »Identitären«.