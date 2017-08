Die Verzweiflung im Rücken

Reise ans Ende der Nacht: Protagonistin Vic unternimmt in »Fell« einen verzweifelten Befreiungsversuch Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Um Werwölfe geht es nicht, obwohl man das bei dem Titel leicht glauben könnte. Nein, eigentlich beginnt Maren Wursters Debütroman »Das Fell« ziemlich zeitgenössisch: Vic wird von wirren Träumen immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Den Kaffee aus dem Kocher gießt sie auf die Tischplatte, vorher legt sie wie nebenbei eine Fingerkuppe an das heiße Metall. Am Telefon wechselt sie Floskeln mit ihren Eltern, später übt sie sich in Freundlichkeit ihrem Chef gegenüber. Der Grund für Vics Verzweiflung ist selbstverständlich ihr Freund Karl: Statt mit ihr ist er mit seiner Exfreundin und der gemeinsamen Tochter an die Ostsee gefahren und reagiert nicht auf Vics Nachrichten. Gegen die Verzweiflung helfen weder ausgiebiges Tanzen in der nächtlichen Sommerhitze noch die Drogen. Wenigstens lernt sie im Club ein Mädchen kennen, das ihr einen Stein in die Hand drückt und ihr nahelegt: »Macht kaputte Scheiben. Oder du schlägst ihm damit auf den Kopf.«

Mit zwei verschiedenen Arten der Bewusstseinserweiterung – mit der Traumsequenz vom Anfang und dem MDMA-Trip im Club – kündigt Maren Wurster die ganz und gar nicht zeitgenössische Wendung an, die der Roman bald nehmen wird. Tatsächlich folgt Vic dem Vorschlag des Mädchens: Sie legt den Stein in ihren Rucksack, setzt sich auf ihr Fahrrad und fährt an die Ostsee. Was Vics Reise aber viel mehr bestimmt als der Gedanke an Karl, ist das Fell, das dem Roman seinen Titel gegeben hat: »Helle, kurze Haare dringen durch die Haut und wölben sie zu kleinen Erhebungen auf. Sie wachsen nach unten, nur entlang der Wirbelsäule streben sie seitlich auseinander.« Immer dichter wächst dieses Fell auf Vics Rücken. Es lässt sich weder wegzupfen noch abrasieren, und bald muss Vic ihre Kleidung geschickt wählen, um die Haare zu verbergen. Steht das Fell für Vics Verzweiflung? Ist es eine Aufforderung, sich von jemandem, von etwas zu befreien? Haben wir es nicht unbedingt mit Magie und Surrealismus zu tun, sondern eher mit einer modernen Version der ureuropäischen Verwandlungsmythen?

Maren Wurster lässt in ihrem Roman vieles angenehm offen. In wenigen Rückblenden zeichnet sie das Bild einer distanzierten Beziehung: Karl hat mit Vic lieber ausgiebig gekocht als gesprochen, und diese hat bereitwillig gegessen und sich nach dem anschließenden Sex heimlich das Sperma aus dem Kondom eingeführt. Immer stärker wird der Eindruck, dass die beiden sich nicht auseinandergelebt, sondern eigentlich nie so recht zueinandergefunden haben. Meistens aber bleibt der Roman – ganz Roadtrip von Berlin an die Ostsee – bei Vics Fahrradtour. Sechs Tage lang tritt sie in die Pedale, bis sie schließlich auf Karl trifft, und während das Fell auf ihrem Rücken wächst, sieht sie auf der Landstraße ein verendetes Reh und in der Ferne einen Zug, der durch einen Selbstmord zum Stehen gebracht wurde. Sie verbringt eine Nacht in einem Haus voller ausgestopfter Tiere und eine weitere im umgebauten Gutshaus ihres Bruders – dies sind einige Seiten, auf denen keine Todesmetapher auftaucht, die Verbindung zwischen Vic und ihrem Bruder ist jedoch auch alles andere als lebhaft.

Immer bleibt Vic vorsichtig, aufmerksam, auf Distanz. Dieselbe Distanz nimmt der Roman zu seinen Figuren und seinen Ereignissen ein. Wursters Blick bleibt an der Oberfläche, ein Ausschnitt aus jedem Bild muss reichen: »Zwei dicke Frauen plaudern miteinander, ihre Füße unter den breiten Schenkeln nach außen gedreht, bei einer knittert die Hose im Schritt.« Oder: »Am Waldrand hat sich blaue Folie in einem Ast verfangen, bäumt sich auf, sinkt wieder zusammen, um kurz darauf einen neuen vergeblichen Befreiungsversuch zu starten.« Auch als Vic auf einen Artverwandten trifft – auf Timo, den Schlagzeuger, dessen Freunde sich ein Landhaus herrichten und unter dessen dunklen Locken Hörner wachsen –, bleibt sie distanziert. Wie von fern hört sie das Gespräch über Kunst, das Timo mit seinen Freunden führt: »Ist das nicht das einzige Ziel, eins zu sein? Weil nur etwas entstehen kann, wenn man im Reinen mit sich selbst ist?« Die Antwort kommt schnell, fast aggressiv: »Das ist mir zu esoterisch, nur auf den eigenen Seelenhaushalt zu achten.«

Vielleicht sind nicht antike Götter oder Werwölfe der Schlüssel zu diesem Roman, sondern eher dieses Gespräch. Über die Beschreibung eines Seelenzustandes geht »Das Fell« jedenfalls hinaus. Immer radikaler treibt Wurster die Verwandlung ihrer Protagonistin voran: Als sie Karl endlich gegenübersteht, hat Vic bereits gejault, hat Insekten verspeist und sich auf allen vieren fortbewegt. Hier, im Moment der Läuterung, verliert das starke Bild ein Stück seiner Konsistenz. Dennoch: Vic geht gestärkt aus dieser Erfahrung hervor. Die unliebsamen Haare auf ihrem Rücken werden zu »meinem Fell«, es »polstert den Rücken angenehm«. Dass Vic schlussendlich ein Kleid trägt, das ihr Fell nicht mehr verbirgt, ist ihr persönlicher Befreiungsversuch. Er scheint nicht vergeblich zu sein.