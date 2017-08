Protest gegen städtischen Großgrundbesitzer

Das Nachbarschaftsbündnis um die Rigaer Straße hat sich eine neue Protestform ausgedacht. Die Aktivisten und Stadtbewohner sind seit Jahren bundesweit Vorreiter im Protest gegen städtische Großgrundbesitzer. Zum Baubeginn einer Berliner Luxusimmobilie des berüchtigten Wohnungskonzerns DG-Gruppe blockierten die Mietrechtsaktivisten die Frankfurter Allee in Berlin. Am Mittwoch abend versammelten sich einige dutzend Demonstranten und nutzen eine Ampelphase, um großflächige Transparente auszurollen (»Menschen vor Profite)«. Damit wurde der Straßenverkehr zeitweise blockiert bzw. umgeleitet.



Die Reaktionen von Autofahrern und Passanten waren demgegenüber überwiegend freundlich. Das Problem der Gentrifizierung (Mietsteigerung, Entmietung, Verdrängung) betrifft mittlerweile ein Gutteil der Berliner Bevölkerung direkt oder indirekt. Als die Polizei mit drei vollbesetzen Mannschaftswagen und etwa 15 Streifenwagen anrückte, löste sich die Versammlung auf ein Tonsignal hin abrupt auf und verstreute sich in die Stadt.

In einem Aktionsbericht »Stopp Gentrifizierung durch Luxusbauten« erklärte das Nachbarschaftsbündnis Rigaer und Nordkiez: »Nach der täglichen 19 Uhr Schepperaktion, die wir seit Januar als konstante Protestform durchziehen, haben wir die Herausforderung angenommen, an der allgegenwärtigen Staatsmacht vorbei, unserem Protest eine weitere Sichtbarkeit hinzuzufügen. Die Zerstörung des Kiezes lasse mit dem Baubeginn »seit dem 01. August unsere Geduldsnerven und sicher auch die der Kleinstgewerbetreibenden langsam zerreißen«. Die Initiative fordert »Freiräume statt Luxusbauten« und propagierte die Losung: »Wer hier kauft, kauft Ärger«. (ale)