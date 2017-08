Besser spät als nie

Die polnische Regierungschefin Beata Szydlo bei einer Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt anlässlich des 73. Jahrestages des Warschauer Aufstands (1.8.2017) Foto: Rafal Guz/PAP/dpa

Sicherlich ist der Jahrestag des Warschauer Aufstands nicht unbedingt das Umfeld für Reden zur deutsch-polnischen Verständigung. In diesem Jahr aber hatten die Feiern des Jubiläums in Polen eine spürbar antideutsche Stoßrichtung. Nicht nur, als der der Regierung nahestehende Kanal TVP Info einen Spot ausstrahlte, in dem eine deutschsprachige Stimme – mit Akzent und grammatisch falsch, aber im Kasernenhofton – zu Wochenschaubildern dem Nachbarn die Leviten las: »Deutschen (sic), Ihr habt Hitler in demokratischen Wahlen an die Macht gebracht … von Euren Steuergeldern hat Hitler Verbrechen und Morde finanziert … Hört auf, die Geschichte zu verfälschen und entschuldigt Euch.«

Von deutschen Entschuldigungen, wovon es schon viele gegeben hat, hat Polen wohlmöglich noch nicht genug. Der PiS-Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk bestellte bei der Rechtsabteilung des Sejm ein Gutachten, um herauszufinden, welche Chancen bestehen, dass Polen von Deutschland Reparationen für die Schäden des Zweiten Weltkriegs einklagen könne. Regierungsnahe Medien nannten auch schon Zahlen: Bis zu 5 Billionen US-Dollar (umgerechnet zirka 4,2 Billionen Euro) könne Polen verlangen. Allein den durch die Zerstörung Warschaus verursachten Schaden hatte der ehemalige Oberbürgermeister und spätere Staatspräsident Lech Kaczynski vor Jahren auf 50 Milliarden Dollar Schaden berechnet – allerdings ohne Konsequenzen zu ziehen. Die Initiative des Abgeordneten Mularczyk ist aber wohl auch keine Einzelmeinung; auch PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski hatte in einer Ansprache Anfang Juli erklärt, Polen habe auf die Gelder nie verzichtet.

Gegenüber der BRD nicht, wohl aber verzichtete Polen gegenüber der DDR im Jahre 1953. Und die Bundesrepublik ist deren Rechtsnachfolger. Damit ist fraglich, ob Polen neben moralischen auch juristische Grundlagen für solche Forderungen hat. Die regelmäßigen Forderungen der PiS-Politiker zumindest hatten noch kein ernstzunehmendes Nachspiel. Nun versuchen PiS-Politiker die Tragweite des polnischen Verzichts von 1953 politisch herunterzuspielen: Es sei ja gar nicht Polen, sondern die »sowjetische Kolonie« gleichen Namens gewesen, die diesen Schritt gegenüber einem anderen »sowjetischen Marionettenstaat« getan habe, erklärte etwa Verteidigungsminister Antoni Macierewicz, der damit aber sicherlich nicht die Territorialgewinne im Westen und Norden des Landes in Frage stellen wollte, die Polen in der Rechtsnachfolge der VR Polen zugefallen sind.

Die Bundesrepublik reagierte auf die Forderung zunächst betont gelassen und erklärte, Berlin erkenne die politische, moralische und finanzielle Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg an; alle Reparationsfragen seien allerdings bereits geregelt worden, so Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch. Ganz wahr ist das nicht: Die BRD hatte im Londoner Schuldenabkommen von 1953 einen weitgehenden Reparationsverzicht seitens der westeuropäischen Kriegsgegner bis zum Abschluss eines Friedensvertrages erreicht; einen solchen gibt es bis heute nicht. Denn der »Zwei-plus-Vier-Vertrag« von 1990 über die internationalen Aspekte der »deutschen Einheit« galt ausdrücklich – und im wesentlichen wegen der Reparationsfrage – als faktischer Ersatz für einen Friedensvertrag. Die vier Alliierten hatten sich auf die Forderung der BRD eingelassen – womit alle sonstigen Kriegsgegner der Nazis im Regen stehengelassen wurden. Ob polnische Juristen diesmal eine Handhabe finden, wird sich zeigen.