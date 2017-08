Frauenräte gegen Feminizid

In mehreren deutschen Städten, darunter Berlin und München, haben am Donnerstag Jesidinnen an die Massaker des »Islamischen Staates« (IS) und die Verschleppung von Mädchen und Frauen aus der Region Sindschar im Nordirak vor drei Jahren erinnert. Die Vereinten Nationen bezeichnen den IS-Angriff vom 3. August 2014 als Genozid, weil es den Dschihadisten darum gegangen sei, die Jesiden als Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Weil dabei Mädchen und Frauen systematisch vergewaltigt und versklavt wurden, sprechen die jesidischen Frauenräte auch von Feminizid. (jW)