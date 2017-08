Ästhetik der Revolution

Foto: picture alliance/akg

Die Umwälzungen der russischen Oktoberrevolution betrafen nicht nur Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch das künstlerische und kulturelle Leben in seiner Gesamtheit. Dabei lässt sich dieser Prozess nicht einfach darauf reduzieren, dass man eine (gute) Avantgarde dem drögen Konzept eines sozialistischen Realismus gegenüberstellt, das sich gegen Ende der 1920er Jahre durchgesetzt habe bzw. »von oben« verordnet worden sei. Die kulturelle Situation in Deutschland weist zahlreiche Parallelen, aber auch markante Unterschiede auf: Die Revolution, die im November 1918 als Reaktion auf das unsägliche, im Krieg noch gesteigerte Leid weitester Bevölkerungsschichten begann, doch sehr bald abgewürgt wurde, brachte zwar keine neue Gesellschaft hervor, doch im linken Lager sollte es auch hier zu langwierigen Diskussionen über die Rolle einer zukünftigen sozialistischen bzw. kommunistischen Kunst und Kultur kommen. Sie sollte an die Stelle einer im Inhaltsleeren und Formalistischen, vor allem im Elitären und Undemokratischen verharrenden bürgerlichen Kultur treten.

Die aufgeworfenen Fragen waren fundamental: Sollte sich die neue, die proletarische Kultur gänzlich von bürgerlichen Einflüssen befreien, um so einen möglichst ungehinderten Ausdruck der revolutionären Klassen zu ermöglichen und gleichzeitig zum Aufbau eines ja noch ungesicherten, im Aufbau befindlichen Sozialismus beizutragen? Was sollte mit dem bürgerlichen Erbe oder überhaupt mit der großen Kunst der Vergangenheit geschehen? Ließ sie sich produktiv nutzen? Und wie sollte man sich gegenüber den Vertretern der zeitgenössischen Moderne, den progressiven Künstlern aus dem bürgerlichen Lager verhalten? Wie würde man eine breite Massenwirksamkeit erreichen, um so das Elitäre, Undemokratische der bürgerlichen Kultur (wie auch früherer Kulturen) zu überwinden? Würden oder sollten sich neue Formen der Kunstproduktion entwickeln? Wie würde sich die soziale Rolle der Künstler ändern, wenn sie nicht mehr primär isolierte Einzelproduzenten wären? Fragen dieser Art sollten sowohl in der jungen Sowjetunion als auch im Deutschland der Weimarer Republik höchst engagiert und kontrovers bis etwa 1930 diskutiert werden.

Die »Plakat- und Meetingperiode«

Betrachtet man die Situation in der Sowjetunion, so ist jeweils von den höchst dramatischen Begleitumständen auszugehen, vor allem in der ersten Phase der Revolution, die ein Ende des Krieges (unter enormen Kosten), den Sieg gegen die »weißen« Konterrevolutionäre und die internationalen Interventionisten sowie die Schaffung eines funktionsfähigen sozialistischen Staates brachte. Dabei war sich Lenin bewusst, dass die Revolution als Projekt einer neuen Gesellschaft darauf angewiesen war, dass man die kulturelle Rückständigkeit des riesigen Landes, das nur über eine relativ kleine Arbeiterschicht, aber Millionen meist analphabetischer Bauern verfügte, überwinden musste. Die sozialistische Kulturrevolution war also vorrangig eine Bildungsaufgabe. Anatoli Lunatscharski sollte diese zentrale Aufgabe als zuständiger Volkskommissar übernehmen und sie mit viel Geschick und Vermittlungstalent bis Ende der 1920er Jahre ausüben. In der ersten Etappe gab es ein Neben- und Miteinander der verschiedenen Kulturkonzepte. Lunatscharski sprach von der »Plakat- und Meetingperiode«, in der vor allem die »Linken«, d. h. experimentierfreudige bürgerliche Künstler und Künstlerinnen, nach Verbindungen von Theater, Dichtung, bildender Kunst usw. suchten und eine Revolutionierung der verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen (Musik, Plakat, Gestik, Pantomime, Farbe, später auch Fotomontage) anstrebten, um so die agitatorischen Möglichkeiten der Kunst zu verbessern.

Die Künste sollten demokratisiert, die künstlerische Produktion sollte aus dem privaten Raum des Bürgerlichen ins Offene, Öffentliche, verlegt werden, ja »die Straßen sollten zum Feiertag der Kunst für alle« (Wladimir Majakowski) werden. Die Feiern zum 1. Mai 1918 können als ein erster eindrucksvoller Test dieser Kunstauffassung gelten. Gleichzeitig wurde das Erbe produktiv genutzt. So wurde etwa Mozarts Requiem gespielt, um auf bewegende Weise der Opfer der Revolution zu gedenken. Aufführungen klassischer Musik standen neben neuer Kunst, professionelle neben Laienkunst. Auch die Feier zum ersten Jahrestag der Revolution war mit der festlichen Dekoration von Straßen, Gebäuden und Monumenten sowie der Premiere von Majakowskis »Mysterium Buffo« (durch Wsewolod Meyerhold) ein Ausdruck dieses kulturellen Neubeginns.1

Doch schon bald sollte es Kritik an solchen Darbietungen geben. So bemängelten beispielsweise die Konstruktivisten die Tatsache, dass bürgerliche Künstler nur »Verschönerungen« entwerfen, eine wahrhaft neue Kunstära müsse aber »von den neuen Häusern, den neuen Straßen, den neuen Gebrauchsgegenständen« ausgehen, die das Proletariat schaffe. In der Zeit des Kollektivismus seien die alten Formen der Produktion und Konsumtion von Kunst nicht mehr brauchbar. Überhaupt sei Kunst kein »heiliger Tempel«, den die Arbeiter passiv betreten würden, Ausgangspunkt sei vielmehr die Arbeit, die Fabrik, die Kunstgegenstände für alle produziere. Auch Majakowski forderte, dass die Kunst nicht auf Museen konzentriert sein solle, sondern auf »Straßen, in Straßenbahnen, Fabriken und Arbeiterwohnungen« stattzufinden habe. In letzter Konsequenz lief die »Produktionskunst«, die wesentlich von einem linksorientierten Futurismus inspiriert war, auf einen Bruch mit dem Alten hinaus. Im Bereich des Theaters verfolgte unter anderem Meyerhold eine derartige Linie, wenn er Plakat und Meeting in die Theatersprache übersetzte und dabei, wie einige Jahre später Sergej Eisenstein, die Montage als Kunstmittel zu entwickeln suchte. Experimente dieser Art wurden ab 1921, mit Beginn der Neuen Ökonomischen Politik, gebremst, wobei Lunatscharski, der grundsätzlich Neuerungen gegenüber offen war, die »Halbdiktatur« der futuristischen Kreise sowie die gewandelten kulturellen Bedürfnisse der nachrevolutionären Phase ins Feld führte.

Auch der eigentliche Proletkult manövrierte sich ins Abseits, da seine Konzepte den kulturellen Anforderungen des Landes nur bedingt genügten. Der ursprüngliche Verband proletarischer kultureller Aufklärungsorganisationen hatte sich bereits Anfang Oktober 1917 in Petrograd konstituiert. Er suchte sich unter Federführung Alexander Bogdanows als kulturell schöpferische Klassenorganisation des Proletariats zu definieren, gestützt auf über das ganze Land verbreitete Institutionen, die Arbeiter zum Schreiben anregten, um so eine von bürgerlichen Einflüssen weitgehend freie, proletarische Kultur zu etablieren. Der Proletkult geriet aber in den 1920er Jahren immer stärker in Konflikt mit Lenin und der Parteiführung, die die proletarische Kultur als Projekt der Zukunft sahen und zudem eine breitere soziologische Basis anstrebten. Gerade die Orientierung auf Massenwirksamkeit sollte auch in den folgenden Jahren ein entscheidender politästhetischer Programmpunkt bleiben, weshalb einerseits Konzepte eines auch die bürgerlichen Traditionen verarbeitenden Realismus verstärkt ins Spiel kamen, anderseits das neue Medium des Films mit herausragenden, auch ins Ausland ausstrahlenden Produktionen (Eisenstein, Wsewolod Pudowkin) seinen Siegeszug antrat.

Reflexe in Deutschland

Auch in Deutschland lieferte der Ausbruch der Novemberrevolution vielfältige Impulse auf kulturellem Gebiet, wobei auffällt, wie viele bürgerliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Öffentlichkeit drängten, um den »Beginn einer neuen Zeit« herbeizuführen. So hatte Heinrich Mann bereits 1914 mit seinem Roman »Der Untertan« eine schonungslose Analyse des autoritären, militaristischen Kaiserreichs vorgelegt. Sein Buch sollte jetzt zum Bestseller avancieren. In vielen Städten kam es zur Gründung von »Räten geistiger Arbeiter«, die sich wie beispielsweise in Berlin gegen die »Knechtung des Volkes« durch Kriegsdienst, für »Arbeiterproduktivgenossenschaften«, für die Einheitsschule und die Mitwirkung von Schülern und Eltern an der Verwaltung, für die Trennung von Kirche und Staat usw. aussprachen. Eine Veranstaltung am 10. November 1918 unter dem Titel »Durch Demokratie zum Sozialismus«, auf der unter anderem Albert Einstein und Käthe Kollwitz sprachen, zog 100.000 Menschen an. Andere Intellektuelle engagierten sich in der Politik, so wurde in Bayern Kurt Eisner Ministerpräsident und fiel sehr bald einem Mordanschlag zum Opfer. Andere wurden zu Protagonisten der Münchner Räterepublik, die freilich blutig niedergeschlagen wurde – Gustav Landauer wurde am 2. Mai 1919 bestialisch von Freikorpssoldaten ermordet, Ernst Toller und Erich Mühsam landeten »als verbrecherische Naturen« auf lange Jahre im Gefängnis. Der Impuls der Revolution wirkte freilich nach. Konservative Autoren wie Thomas Mann bekannten sich sehr bald zur Republik (später, 1930, sogar zur SPD), und viele gaben das notorische Einzelgängergehabe auf, engagierten sich in Initiativen, Solidaritätskampagnen oder für Volksbegehren – so 1925 gegen die millionenschwere Abfindung der deutschen Fürsten oder 1928 gegen den kostspieligen Bau eines Panzerkreuzers. Vor allem der Kampf gegen den alten und neuen Militarismus einte die kulturelle Intelligenz, was an der Rezeption von Erich Maria Remarques Bestseller »Im Westen nichts Neues« (1929) abgelesen werden kann.

Die SPD als größte Oppositionspartei der Kaiserzeit verfolgte dagegen in der Hauptsache einen reformistischen Kurs, auch im kulturellen Bereich. Sie baute zwar ihre publizistische Infrastruktur aus (man denke an die Vielzahl der Zeitungen, Illustrierten, Theater, Büchereien, Lesezirkel, Gewerkschaftsschulen usw.), doch sie blieb ihrem alten Motto »Wissen ist Macht« treu, ohne die verbürgerlichenden Implikationen dieses Slogans zu reflektieren. Von einem revolutionären Impuls war nicht viel zu spüren. So wurde die Volksbühne in Berlin etwa mit folgenden Sätzen wiedereröffnet: »Das grausige Morden der Völker ist beendet (…), auch das Vereinsleben sprießt wieder auf, und wie vor dem Kriege wird es dazu dienen, der Geselligkeit die Pforten zu öffnen. Das Theater wird eine reine Kunststätte werden (…), wahrheitsgetreu, edel und rein.«

Revolutionäre Töne wurden dagegen sehr bald bei der USPD (seit 1917) und der neugegründeten KPD (1919) angeschlagen. Im Sommer 1919 wurde der »Bund für proletarische Kultur« gegründet, wobei zunächst im Sinne des sowjetischen Proletkults kulturkritische, ja kulturablehnende Positionen eingenommen wurden, da es vor allem auf den politischen Kampf, die noch zu erreichende Revolution ankomme: »Was soll der Arbeiter mit Kunst? Wo er stündlich um seine primitivsten Lebensbedürfnisse kämpfen muss.« Andere Autoren gaben sich pragmatischer. So gründete Erwin Piscator das »Proletarische Theater« in Berlin – und zwar als Gegenentwurf zur reformistischen Volksbühne. Er bezog bei seiner gezielt auf Agitation und Information abzielenden Theaterarbeit bewusst das bürgerliche Erbe ein, das er entsprechend aufbereitete. Wieland Herzfelde, ehemaliger Dadaist und später Verleger des legendären Malik-Verlags, lieferte im gleichen Jahr die wohl gründlichste Reflexion zu den grundsätzlichen Veränderungen im Verhältnis »Gesellschaft, Künstler und Kommunismus«. Der bürgerliche Künstler sei trotz seines Freiheits- oder gar Geniegehabes immer nur das »Ausbeutungsobjekt des Kapitals« gewesen, was seine politische Funktion wesentlich bestimmt und dafür gesorgt habe, dass seine Rolle »im kläglichsten Verhältnis zu den erzieherischen und vorwärtstreibenden Möglichkeiten steht, die sein Beruf mehr als irgendein anderer in sich schließt«. Es komme darauf an, sich nicht länger »dem einzig positiven Inhalt unserer Geschichtsepoche« zu verschließen, der »Idee des Kommunismus«. Freilich stellte er ebenso deutlich heraus, dass die – bürgerlichen – Künstler eben keine Proletarier seien und zu lernen hätten, eine »revolutionäre Umstellung ihrer Produktion vorzunehmen«, ein Prozess, bei dem auch Arbeiter und Politiker helfen müssten. Vermittelnd und wegweisend ist auch ein Artikel Karl August Wittvogels, der 1925 in der Roten Fahne feststellte (dabei sicherlich auch die gleichzeitigen Debatten in der Sowjetunion auswertend), dass man weder die traditionellen Werte unbesehen übernehmen noch auf das spontane, selbständige Entstehen einer proletarischen Kultur hoffen könne. Die Arbeiter müssten vielmehr »diesen ganzen ungeheuren Kulturschatz« der Vergangenheit auf ihren »lebendigen Nutzwert für den gegenwärtigen Kampf und den kommenden Aufbau« prüfen. Diese vermittelnde Haltung und die entsprechende Bündnispolitik sollten sich während der Zeit der »relativen Stabilisierung« als höchst produktiv erweisen, man denke etwa an die 1926/1927 gegründeten »Marxistischen Arbeiterschulen« oder den »Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller« (1928). Die nachfolgenden Jahre der krisenhaften Entwicklung der Weimarer Republik sollten dann freilich dazu führen, dass die alten politischen und kulturellen Gräben wieder aufbrachen.

Das Konzept der Materialästhetik

Zu den interessantesten Kunstkonzeptionen, die an die Erfahrungen der frühen Sowjetunion sowie an Piscator oder Heartfield anknüpften, kam es ausgerechnet in den letzten Jahren der Weimarer Republik: Es handelt sich um die von dem Literaturwissenschaftler Werner Mittenzwei erst im nachhinein so benannte »Materialästhetik«. Dieses Konzept von Kunst bestimmte die Debatten marxistischer Künstler um Brecht.2 Erstrebt wurde ein »Zusammenrücken von Kunstproduktion und Kunstkonsumtion«; gebrochen werden sollte mit der »Gewohnheit«, Kunst entgegenzunehmen, vielmehr war »die Aktivierung des Zuschauers, des Lesers, des Betrachters« das Ziel. Die Nutzung neuer künstlerischer Techniken – namentlich Film, Fotografie, Montage und Plakatkunst – sollte die Umfunktionierung der Künste und ihre politische Durchschlagskraft im Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus befördern.

Wichtige Impulse gingen auf die Experimente und Erfahrungen des Dadaismus zurück, ebenso auf die sowjetische Avantgarde, wozu auch Wladimir Tatlin und sein Konzept materieller Kultur gehören, und auf den Proletkult mit seiner Verbindung von Arbeit und Lebenspraxis als Basis einer proletarischen Kultur sowie auf den Konstruktivismus, der das der Produktion entlehnte Prinzip der Montage in die Kunst einführte. Die konstruktivistische Produktionsästhetik lieferte eine neue Funktionsbestimmung der Kunst und setzte sich dezidiert von der Tradition ab, dabei den Gebrauchscharakter der Kunst unterstreichend.

In Deutschland waren es zunächst Künstler wie George Grosz und John Heartfield, die in der Berliner Dada-Szene aktiv waren, die Revolution von 1918 unterstützten und in der Folge kritisch-satirische Positionen bezogen, die an Radikalität kaum zu übertreffen waren. Grosz zeichnete als Karikaturist das Gesicht der herrschenden Klasse, belieferte linke Verlage und Theaterbühnen, stellte sich gegen den Kunstbetrieb der »Bonzen« und forderte von den Künstlern ein klares politisches Engagement für die Arbeiterklasse. Heartfield, der bereits früh für Piscators proletarisches Theater und dann für die satirische Zeitschrift Der Knüppel arbeitete, entwickelte die politische Fotomontage – man denke an seine Montage »Väter und Söhne« (1924), die die Bedenkenlosigkeit des alten und neuen Militarismus geißelt, indem sie die neue Soldatengeneration noch im Kindesalter an der Generation der im Krieg »gefallenen« Vätergeneration vorbeidefilieren lässt. Wenig später arbeitete Heartfield regelmäßig für die Rote Fahne und ab 1930 für die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, wobei sich gerade seine Fotomontagen als höchst wirkungsvoll erwiesen.

Heartfields Technik der Gegenüberstellung verschiedener Vorgänge machte Widersprüche sichtbar und sorgte dafür, dass ein gesellschaftlicher Zustand neu gesehen werden konnte. Heartfield steigerte die Wirkung seiner Montagen durch Beschriftung (entsprechend seines Mottos »Male mit Foto! Dichte mit Foto!«) und entsprach damit der von Walter Benjamin vom Fotografen geforderten Fähigkeit, »seiner Aufnahme diejenige Beschriftung zu geben, die sie dem modischen Verschleiß entreißt und ihr den revolutionären Gebrauchswert verleiht«.

Ein wichtiger Ideengeber war auch Erwin Piscator, der etwa professionelle Schauspieler durch Darsteller »aus der Mitte der Zuschauer« ersetzte; für ihn spielte »das Publikum eine ebenso große Rolle wie die Bühne«. Das »Proletarische Theater« wollte die »bürgerliche Kunst und Art des Genießens« überwinden, um so erzieherisch wirken zu können.

Piscator brachte große epische Stoffe auf die Bühne und machte von Anfang an klar, dass der kollektive Schaffensprozess Vorrang hat vor den Rechten oder Privilegien eines einzelnen Autors. Schon früh setzte er auch moderne Medien wie Film und Fotografie ein, um eine »vierte Dimension« des Theaters zu etablieren. All dies sollte eine »Erlebnissphäre« schaffen, um so das sozial heterogene Publikum, das sich nicht nur aus revolutionären Arbeitern zusammensetzte, »empfänglich zu machen für die Energien, die von der Bühne ausgehen«. »Die Aufhebung der Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum, das Hineinreißen jedes einzelnen Zuschauers in die Handlung schweißt erst das Publikum ganz zur Masse«, zu einem kollektiven Subjekt zusammen. Die Bühne sollte auf diese Weise »Sprachrohr, Ausdruck und Gestalter« der Nöte, Sehnsüchte, Hoffnungen werden.

Funktionswandel der Kunst

Die Ausarbeitung der Materialästhetik nach 1928 ist vor allem Hanns Eisler, Bertolt Brecht und Walter Benjamin zu verdanken, die den Funktionswandel der Künste in der damaligen Phase des Kapitalismus und die Folgen, die sich daraus für die Position des Künstlers ergaben, am klarsten sahen und entsprechende Schlussfolgerungen zogen. So wandte sich Eisler, der sich nach Anfängen in der linksbürgerlichen Avantgarde in der Arbeitermusikbewegung engagierte und eng mit Brecht zusammenarbeitete, gegen die Vorstellung von Musik als einer überzeitlichen Erscheinung und verdeutlichte den »Begriff der Funktion der Musik«, das heißt den »gesellschaftlichen Zweck des Musizierens«, der im Feudalismus für die Oberschicht der Genuss, für die Unterschichten die »Disziplinierung« war, wobei auch in ihr »Genussmomente« wirksam waren. Die Entwicklung seit dem späten 19. Jahrhundert habe mit ihrer strikten Trennung von Arbeit und Freizeit dafür gesorgt, dass Musik (wie Freizeit generell) nur zur Regenerierung der Arbeitskraft tauge. Die Sphäre der Arbeit und damit soziale Veränderung sei ausgeschlossen. »Die Erbauer einer neuen Musikkultur«, einer sozialistischen, wollten die Tendenz zum passiven, unpolitischen Genuss sowie die Trennung von leichter und ernster Musik überwinden. In der vor allem auf aktivierende Chöre, Lieder und ähnliche Musikformen zurückgreifenden Bewegung solle es nicht mehr, wie noch in den Anfängen der Arbeiterbewegung, um jene »Tendenzwerke« gehen, die nur auf der (»rotangestrichenen«) Adaption eines überkommenen Musikstils der Bourgeoisie beruhten. Ziel sei eine »revolutionäre Kunst«, die auf politischer wie auf technischer Ebene revolutionär sei. Diese Musik müsse »Kampf- und Bildungscharakter« haben.

Brecht setzte in ähnlicher Weise beim Funktionswandel der Dramatik und des Theaters ein. Entscheidend war für ihn, dass sich die neue Dramatik von den »großen einzelnen« abwendet, da diese als Zentralfiguren keinen analytischen Blick auf die moderne Realität erlaubten. Die neuen Stoffe (etwa die Krisenzyklen der kapitalistischen Wirtschaft) erforderten andere Techniken und Formen, um die »neuen Beziehungen der Menschen untereinander«, die Auswechselbarkeit der »Helden« oder die Bewegungen moderner »Mächtegruppen« zu erfassen. Gleichzeitig erkannte Brecht in der neuen Kunst die Möglichkeit, das herkömmliche Theater zu überschreiten, ließ sich doch mit den Lehrstücken der »großen Pädagogik« die Rolle des Spielens vollständig verändern: »Sie hebt das System Spieler und Zuschauer auf. Sie kennt nur mehr Spieler, die zugleich Studierende sind.« Anders als Piscator setzte Brecht nicht vornehmlich auf den Schwung einer mitreißenden, das Publikum zusammenschweißenden und zur Aktion drängenden Bühnenaufführung, sondern auf die Einübung einer philosophischen Denkweise. Dafür stehen Lehrstücke wie die 1930 uraufgeführte »Maßnahme«, für die Eisler die Musik komponierte.

Brecht übertrug ähnliche Überlegungen auf den Film, dessen »großartig induktive Methode« er als Chance erkannte, eine neue Kunst zu entwickeln und von Gewohnheitsassoziationen wegzukommen. Auch den Roman, dessen Ausrichtung auf Atmosphäre und individuelle Charakterzeichnung den Blick auf die Wirklichkeit verstelle, wollte Brecht umfunktionieren. Inspiriert wurden solche schwierig zu realisierenden Versuche unter anderem durch den sowjetischen Autor Sergej Tretjakow, der die traditionelle Romanform zugunsten des modernen »Epos«, der Zeitung, dieses »kollektiven Tolstois unserer Tage«, verwarf und auch beim Film nicht von einer vorgefassten Fabel ausgehen wollte. Unterstützung kam von Walter Benjamin, der Tretjakows »operative«, also eingreifende Ästhetik als logische Haltung des modernen, seine Stellung in den Produktionsverhältnissen reflektierenden Autors begriff. Analog dazu stellte Brechts mit Montagen und Unterbrechungen arbeitendes episches Theater die »Zustände« nicht einfach dar, wie Benjamin schrieb, »es entdeckt sie vielmehr«.

Kritik gegen solche Auffassungen kam aus Kreisen des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller und von Georg Lukács, der sich ab 1930 in Berlin aufhielt und den avantgardistischen Konzepten kritisch gegenüberstand. Er verlangte »dichterische Gestaltung«, um so zur gesellschaftlichen Totalität vorzustoßen. Das Hauptproblem dürfte allerdings darin bestanden haben, dass sich mit den weitreichenden Experimenten im Sinne einer revolutionären Ästhetik in der sich krisenhaft zuspitzenden Situation zu Anfang der 1930er Jahre keine Massenbasis gewinnen ließ. Und die war eine entscheidende politische Voraussetzung im Kampf gegen den Faschismus.

Anmerkungen:

1 Vgl. Nyota Thun: Das erste Jahrzehnt. Kulturpolitik und Kulturrevolution in der Sowjetunion, München 1973

2 Werner Mittenzwei: Brecht und die Schicksale der Materialästhetik. Illusion oder versäumte Entwicklung einer Kunstrichtung? In: Dialog 75. Positionen und Tendenzen, Berlin 1975, S. 9–44