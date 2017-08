Längst fällige Meisterklasse

»Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht« ist der Untertitel von Straubs zweitem Film »Nicht versöhnt« (1965) Foto: Picture-alliance / KPA

»Tra Cannes e Venezia la luna di Locarno« (der Mond von Locarno zwischen Cannes und Venedig). Der Werbespruch des Filmfestivals, das heute in Locarno beginnt, bezieht sich auf den Sternenhimmel über der Piazza Grande mit ihren nächtlichen Vorführungen und ist eine Abgrenzung von Hollywood-lastigen Konkurrenzveranstaltungen. Locarno war über Jahrzehnte Heimat der jungen Wilden. Neoexpressionisten, Nouvelle Vague oder das junge deutsche und amerikanische Kino fanden hier oft noch, bevor sie ihren Namen bekamen, eine kritische und begeisterte Öffentlichkeit. Nun sind die Avantgardisten alt und werden für’s Lebenswerk geehrt.

Das Festival hat noch gar nicht begonnen, aber die beiden wichtigsten Preise sind schon vergeben, der »Vision Award« an den spanischen Kameramann José Luis Alcaine und ein Goldener Leopard an den Regisseur und Autor Jean-Marie Straub. Dessen Spielfilmdebüt »Chronik der Anna Magdalena Bach« lief 1968 in Locarno im Hauptprogramm. Seitdem war der rigorose Neuerer auf dem Festival kontinuierlich präsent, zuletzt stellte er 2013 die hermetische Adaption »Un conte de Michel de Montaigne« vor: Barbara Ulrich liest eine Erzählung über das Abschiednehmen aus dem Off; nur drei Standbilder sind zu sehen: die Lesende, ein Montaigne-Denkmal, die Lesende neben dem Denkmal, dazu kommen noch zehn Minuten Schwarzfilm. Alles in Mono. Meine Frage nach dem Sinn beschied Straub lakonisch: »Lernen Sie, sich auf Wanderdünen zu bewegen!«

Sein erster Kurzfilm war 1963 »Machorka-Muff« nach einer Vorlage von Heinrich Böll, eine scharfe Kritik am alten Militarismus der jungen BRD mit einem an der konkreten Musik geschulten semidokumentarischen Zugang zum Film. Mit seiner Lebens- und Arbeitsgefährtin Danièle Huillet (1936–2006) verfremdete Straub Bilder und Texte in Brechtscher oder Pavesescher Manier zur Kenntlichkeit. Die beiden arbeiteten mit Live-Kameraton und Laiendarstellern (besonders gerne mit dem Soziologen Peter Kammerer aus Urbino), banden Theaterstücke und Opern zum Wiedererkennen zurück an die Wirklichkeit des bürgerlichen Elends. »Sicilia!« von 1999 ist jetzt wieder auf der Piazza Grande zu sehen, diese Rückkehr und Abrechnung eines Emigranten mit der verlorenen Heimat. Sehr locker angelehnt an Elio Vittorinis Roman »Conversazione in Sicilia« (Gespräch in Sizilien, 1941), zeigen Straub und Huillet Landschaften und Gesichter als Spiegel reaktionärer Repression.

Auch der Lebenswerkpreis für den Kameramann José Luis Alcaine war längst fällig. An fünf Almodóvar-Filmen war er maßgeblich beteiligt, darunter »¡Átame!« (Fessle mich!, 1990) und »La mala educación« (Schlechte Erziehung, 2004). Alcaine brachte in Filme integrierte Malereien und Plastiken von Eduardo Arroyo oder Louise Bourgeois zum Laufen. Im postfaschistischen Spanien prägten seine Aufnahmen den neuen politischen und magischen Realismus: »El sur« (Victor Erice, 1983), »Tasio« (Montxo Armendáriz, 1984), »Los paraísos perdidos« (Basilio Martín Patino, 1985) oder »El viaje a ninguna parte« (Fernando Fernán Gómez, 1986); später das Dutzend Filme mit Vicente Aranda, darunter »Amantes« (1991), sowie die Arbeiten mit Fernando Trueba und Carlos Saura (»¡Ay, Carmela!«, 1990, und »Sevillanas«, 1992).

»Der Film als Verführung und Unterhaltung, als Geheimnis und Komödie des Lebens findet in der langen Karriere von José Luis Alcaine jenen Facettenreichtum an Ausdrucksformen, den wir in Locarno so gerne zeigen«, erklärte der künstlerischer Leiter des Festivals, Carlo Chatrian, über einen der »versiertesten Kameramänner«: »So geschickt er eine erotische Szene einfangen kann, so gut kann er über Picassos ›Guernica‹ im Zusammenhang mit ›A Farewell to Arms‹ von Frank Borzage (Hemingway-Verfilmung, 1932) sprechen.«

Alcaine bietet in Locarno eine Kamera-Meisterklasse an. Danach kehrt er zurück in die »Cinecittà« zu den Dreharbeiten zu »Domino«, dem neuen Thriller von Brian de Palma, mit dem er 2012 »Passion« realisierte. Es gibt also ein Leben nach dem Lebenswerk, auch wenn das Angebot der Woche in der Festivalbar »La Mobiliare«, in der nach den Vorführungen die Macher Rede und Antwort stehen werden, erst mal kaum danach aussieht: veganes Frühstück für Spätaufsteher.