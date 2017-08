Kampa-Kapitän des Tages: Hubertus Heil

»Jugend und Gewalt – über den Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen« – das war der Titel eines Buches aus dem Hause Heil, erschienen 1993. Hmm… Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nach der vollmundigen Ankündigung der SPD, mit Martin Schulz aus dem Windschatten der »bleiernen Koalition« zu treten, Angela Merkel als Bundeskanzlerin abzulösen, folgte ein Strohfeuer. Nach dem kurzen Hoch wurde klar: Die Regierung wird nach den Septemberwahlen ganz die alte bleiben – ohne Wechsel an der Spitze.

Weil das so ist, und allenfalls noch ein paar Farbenspiele mit »schwarz-grün« und »schwarz-gelb« übrigblieben, wechselte die Partei mit dem Farbton HKS14 im Juni die Generalsekretärin und Wahlkampfmanagerin Katarina Barley aus. Hubertus Heil übernahm den Posten. Seine Qualifikation: Schon 2009 hatte er mit Spitzenkandidat Frank-Walter Steinmeier 23 Prozent der Stimmen erzielt und die SPD praktisch versenkt. Wobei nicht ganz klar ist, ob es an Heil, dem heutigen Präsidenten Steinmeier oder dem generellen Niedergang der Partei seit 1999 lag.

»Wir machen keine Kampagne, die den Menschen Angst macht oder die die Stimmung verdüstert«, sagte Generalsekretär Hubertus Heil am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der neuen Kampa, mit der der Karren irgendwie noch aus dem Dreck gezogen werden soll. Wäre das Gebaren der Regierungspartei SPD insgesamt nicht so düster, könnte mensch schmunzeln. Diesmal ist die Stimmung grundlegend anders: Die Partei betreibt in nie dagewesenem Ausmaß die Aufrüstung von Bundeswehr, innerem Sicherheitsapparat, ist mitverantwortlich für den Polizeieinsatz beim G-20-Treffen – und »spart« bei den Ärmsten. Dazu: Brutale Austerität in der inzwischen nicht mehr anders denn als imperialistisches Projekt der BRD zu bezeichnenden EU. In der Regierung halten die Sozialdemokraten der CDU den Rücken frei – und fungieren nun auch als Scharfmacher gegen Flüchtlinge. Dazu meinte Heil: »Die Art und Weise, wie sich politische Konkurrenz satt und selbstzufrieden zurücklehnt, schadet der Zukunftsfähigkeit des Landes«. Ein bisschen »Chancen«-Moral hatte Heil für Frauen übrig. Die sollen künftig dieselben Gehälter wie Männer bekommen – je nach Klasse, versteht sich. Und auch nur vielleicht.