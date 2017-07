Mehr Theorien über den Wert

Ökonomische Probleme des Sozialismus: Das Missverhältnis von Warenangebot und Kaufkraft (DDR-Einkaufszentrum 1979) Foto: Hubert Link/CC BY-SA 3.0 DE

Die DDR-Führung ging mit den Kritikern der sozialistischen Warenproduktion nicht gnädig um. Dass es sich bei solcherlei Standpunkten um nichts anderes handeln könne, als um den Ausdruck eines linken Revisionismus, kann man dem DDR-Lehrbuch »Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus« entnehmen. Und auch gut ein Vierteljahrhundert nach der Konterrevolution ist der Standpunkt – eine sozialistische Gesellschaft sei natürlicherweise Warenproduktion, Kritik daran also absurd – bei Linken nicht unbeliebt.

Wer die Frage, ob die Kategorien Ware, Preis, Wert und Gewinn taugliche Bausteine für eine Planwirtschaft abgeben, für diskussionswürdig hält, der kann das Buch »Die Warenproduktion und ihr Ende« des österreichischen Ökonomen Gerfried Tschinkel zur Hand nehmen. Der Reiz dieser Lektüre entspringt nicht dem bürgerlichen Vergnügen, die tote DDR erneut zu meucheln, sondern dem Willen, Planwirtschaft irgendwann besser zu machen.

Das 100 Seiten umfassende Buch ist, anders als der Untertitel verspricht, weniger eines über die Grundlagen der sozialistischen Planung, sondern vielmehr eine Einführung in das Debattenfeld. Dem Leser wird eine kurze Entwicklungsgeschichte der Warenproduktion geboten, die Genese der Entfaltung der Wertform, die schon so manchem Kapitallesekreis viel Kraft gekostet hat, um ihm anschließend die Grundzüge der Marxschen Werttheorie vorzustellen. Tschinkel bietet einen Überblick über die Planwirtschaft der DDR, ihre verschiedenen Phasen – Ulbrichts »Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung« sowie Honeckers »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« – und zuletzt über verschiedene Kritiker eben dieses Modells einer sozialistischen Warenproduktion (leider nur aus dem marxistisch-leninistischen Lager; trotzkistische und andere linke Strömungen, die Lesenswertes produziert haben, nimmt der Autor nicht zur Kenntnis).

Die Hauptursache für die auftretenden Dysfunktionen der DDR-Ökonomie ist laut Tschinkel im den Sozialismus zersetzenden Wirken des Wertgesetzes zu entdecken. Die »Elemente der Planwirtschaft wirkten störend und hemmend auf die volle Entfaltung der Wertproduktion«. Das Resultat dieser chimärenhaften Ökonomie seien Phänomene wie der Kaufkraftüberhang, also der Umstand, dass im Vergleich zum geringen Warenangebot zuviel Zahlungskraft vorhanden war. Dieser Widerspruch ist leider in Richtung Marktwirtschaft aufgelöst worden.

Das Wertgesetz wollten die Kommunisten des 20. Jahrhunderts bekanntermaßen nicht schleunigst aus der Welt schaffen, sondern im Rahmen ihrer Wirtschaftsweise wissenschaftlich anwenden. Tschinkel widmet sich der Frage, ob die Planwirtschaft dies vermochte, schließlich hatte die DDR den Motor des Wertgesetzes – die anarchische Produktion von Privateigentümern zwar nur etappenweise, letztlich aber doch weitgehend eliminiert. Er kommt zu dem Schluss, die schlichte Existenz des Preises sei Ausweis der Wirksamkeit des Wertgesetzes. »Aber wäre es denkbar«, argumentiert der Autor dementsprechend, dass »Geld fortexistiert, nicht aber der Wert? Nein, weil Preis immer monetärer Ausdruck von etwas sein muss, und sich die Relationen von Gütern und Geld auf etwas Gesellschaftliches beziehen müssen«.

Gerade in diesem entscheidenden Punkt des ansonsten lesenswerten Buches irrt der Autor. Richtig ist, dass Waren einen Maßstab benötigen, der sie vergleichbar macht. Das leistet im Kapitalismus abstrakt der Wert und konkret das allgemeine Äquivalent – Geld. Da aber die Relation von Geld und Gütern in der DDR zentral bestimmt wurde, war ein Wertverhältnis nur simuliert (Diesen Gedanken analysiert in aller nötigen Breite Michael Buestrich: Verabschiedung eines Systems. Funktionsweise, Krise und Reform der Wirtschaft im Realen Sozialismus am Beispiel der Sowjetunion. Münster/New York 1995). Dass gerade das Wertgesetz, das vom Willen und Bewusstsein der ökonomischen Akteure unabhängig existiert, nach planmäßiger Anwendung verlangt, ist selbst Widersinn. Ein Entsprechungsverhältnis von Preis und Wert konnte von keinem noch so guten Mathematiker oder Kybernetiker, von denen es in der DDR nicht wenige gab, ermittelt werden.

Wer sich durch den ab und an sprachlich etwas sperrigen Text gearbeitet hat, darf sich zwar nicht unbedingt als profunder Kenner der Materie fühlen, bekommt aber einen guten ersten Überblick über das Problemfeld und genügend Inspiration für die Beschäftigung mit einem Thema, über das weiter zu streiten sein wird. In einem ist Tschinkel schon jetzt unumwunden zuzustimmen: Beim nächsten Anlauf in Richtung Sozialismus sollte der Kapitalismus mit all seinen Kategorien um einiges gründlicher ermordet werden.