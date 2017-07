Brüssel hat reguliert

Vielen Milchbauern ist die »Marktliberalisierung« zum Verhängnis geworden Foto: Patrick Pleul/dpa

Krieg, Elend und Hungersnöte bedrohen einen großen Teil der Weltbevölkerung. Fast zehn Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen von Unterernährung. Unterdessen bunkert die Europäische Union (EU) gigantische Berge Magermilchpulver. Insgesamt 358.000 Tonnen sollen sich in den Lagerhäusern angehäuft haben, wie die Nachrichtenagentur dpa vergangene Woche berichtete. Sie berief sich auf die Brüsseler Kommission und eine Antwort des Bundesagrarministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion.

Mit dem Ankauf des Milchpulvers habe die EU im Rahmen einer »öffentlichen Intervention« einen weiteren Preissturz bei Milchprodukten verhindern und so notleidenden Bauern helfen wollen, hieß es. Laut Ministerium kauften auch die deutschen Behörden allein im vergangenen Jahr für mehr als 103 Millionen Euro solcher Waren, vor allem Milchpulver an.

Eines von 26 Lagern in Deutschland befindet sich in Wilhelmshaven, wie u. a. die Schweriner Volkszeitung (SVZ) berichtete. Auf dem Gelände des dortigen Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port ist lagern demnach in einer riesigen Halle insgesamt 5.700 Tonnen Milchpulver.

Seit 2015 sind die Preise für Milch immer weiter gesunken. Das lag nicht nur an den Sanktionen des Westens gegen Russland, die den Export dorthin bremsten. Die EU hatte 2015 auch die »Milchquote« abgeschafft, um »den Markt zu liberalisieren«. Mit Hilfe dieses Regulariums war die Erzeugung von Milch seit 1984 begrenzt worden. Nicht ohne Grund: In den 1970er Jahren hatten die hohen Subventionen für die abgeschottete EG-Landwirtschaft zu enormer Überproduktion geführt. Behörden kauften Unmengen Butter an und lagerten sie ein. Damals sprach man vom »Butterberg«.

Jetzt gibt es den »Trockenmilchberg«. Denn auf die Deregulierung vor zwei Jahren reagierten die Akteure des »freien Markte« wie üblich, also gesetzmäßig nach Kapitallogik: In der Hoffnung, gutes Geld zu machen, erzeugten Bauern Unmengen von Milch. Das ging nach hinten los: Im vergangenen Jahr sei der durchschnittliche Ankaufspreis für angelieferte Rohmilch innerhalb der EU auf rund 25 Cent pro Kilogramm gesunken; in einigen Regionen habe er noch darunter gelegen, beklagten Verbände und Behörden.

Viele Höfe überlebten das nicht. In Bayern hätten binnen Jahresfrist (2015-2016) mehr als 1.600 Landwirte die Milchproduktion aufgegeben, in Schleswig-Holstein rund 400, hieß es in Medienberichten. Das hat die Entwicklung nun ins Gegenteil verkehrt, wie die Financial Times bereits Mitte Juli informiert hatte. Der Wegfall Zehntausender Milcherzeuger sei jetzt verantwortlich für den rasanten Anstieg der Butterpreise um mehr als 60 Prozent. Das Blatt warnte unter Berufung auf Experten sogar davor, dass ganz Europa wegen der Liberalisierung des Milchmarktes »vor der Gefahr einer Butterknappheit« stehe. Denn mit der Aufgabe der Milchproduktion fehle es jetzt insgesamt an an Jung- und Zuchttieren.

Mit der drastischen Nachfragesteigerung stieg auch der Ankaufspreis für Rohmilch um rund 13 Prozent auf gut 33 Cent pro Kilogramm, wie die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen auf ihrer Webseite informiert. Das decke allerdings noch immer nicht die Kosten für die Produktion, mahnte der Dachverband europäischer Milchbauern »European Milk Boards« (EMB). Diese betrügen etwa 42 Cent pro Kilogramm.

Als eine Wohltat für die Bauern begreift die EU ihren Milchpulverankauf aber nicht. Jetzt, wo die Preise oben sind, will sie den Lagerbestand gewinnbringend verkaufen. Ob das vor dem Ablauf der Haltbarkeit gelingt, ist fraglich. Nach Angaben der Kommission haben seit Dezember 2016 gerade 140 Tonnen Milchpulver bei Auktionen den Besitzer gewechselt. Deren Sprecher Daniel Rosario, zuständig für die Landwirtschaft, meinte gegenüber der SVZ, es lasse sich nicht abschätzen, wann die Lagerhäuser wieder geleert werden könnten. »Das Tempo des Verkaufs wird von den Marktbedingungen abhängen«, erklärte er. Dass die vielbeschworene »unsichtbare Hand des Marktes« die Hungernden am Milchpulverberg teilhaben lässt, ist ohnehin nicht zu erwarten.