»Martin Dulig muss aufhören, sich wegzuducken«

Den Beschäftigten des Solartechnikherstellers Solarworld droht die Erwerbslosigkeit Foto: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Die Linke-Fraktion im Sächsischen Landtag hat für Donnerstag eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses beantragt. Dieser soll über die Zukunft des insolventen Solartechnikherstellers Solarworld beraten. Aktuell bangen allein am Standort Freiberg rund 1.200 Menschen um ihren Job. Wie ist deren Situa­tion?

Sehr angespannt. Viele Beschäftigte drohen ab der nächsten Woche arbeitslos zu werden. Ausweglos ist die Lage aber nicht, obwohl wenig Zeit bleibt, den Stellenabbau am größten sächsischen Standort von Solartechnikherstellern abzufedern. SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig und die Regierung müssen aufhören, sich hinter dem Insolvenz­verwalter wegzuducken.

Sie wollen, dass der Wirtschaftsausschuss die Möglichkeiten einer staatlichen Unterstützung für die Beschäftigten auslotet. Was schwebt Ihnen vor?

Der Wirtschaftsminister soll mit dem Insolvenzverwalter, dem Betriebsrat, den Gewerkschaften und der Arbeitsagentur verhandeln, um eine vorerst auf ein Jahr befristete Beschäftigungs- und Transfergesellschaft zu gründen. Die Beschäftigten sollen in der Region bleiben können. Geld soll entweder direkt aus dem Landeshaushalt kommen oder durch Bürgschaften, Garantien und andere Gewährleistungen vom Land abgesichert werden. Sachsen hat volkswirtschaftlich, energiepolitisch und sozialpolitisch ein erhebliches Interesse daran, diesen Innovations- und Produktionsbereich zu halten.

Und wenn das nicht klappt?

Dann sähen wir den Wirtschaftsminister in der Pflicht, eine unmittelbare oder mittelbare Minderheitsbeteiligung des Freistaates an einem Nachfolgeunternehmen oder einem neu zu gründenden Unternehmen anzubieten. Eicke Weber, früher Chef des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, arbeitet an einem Konsortium, um Solarworld aufzufangen. Das birgt Chancen für eine europäische Fabrika­tion von Photovoltaikanlagen.

Geht es nach Ihnen, dann soll sich auch Minister Dulig am Donnerstag zur Zukunft des Solarworld-Standortes äußern. Was erwarten Sie von ihm?

Kurz nachdem die Insolvenz bekannt wurde, hat Dulig versprochen, alles zu tun, um die Arbeitsplätze zu sichern. Wir erwarten, dass er zu seinem Wort steht und als Zuständiger für die Bereiche Arbeit, Technologie, Klima, Energie und Rohstoffe Wege aufzeigt, wie es weitergehen kann. Das gilt für die Transfergesellschaft, für die es ja Blaupausen gibt, und für die Zukunft des letzten großen Solarzellenherstellers in Deutschland. Ich denke etwa an das Recycling der Module, für das bislang die Kompetenz fehlt. In Freiberg gibt es das produktive und innovative Potential, um dort anzusetzen. Der Minister muss alles tun, um den Beschäftigten einen Neuanfang zu ermöglichen.

Sind Sie da nicht ein wenig optimistisch? Schließlich haben CDU und SPD bereits am 17. Mai einen Dringlichkeitsantrag Ihrer Fraktion abgelehnt, in dem ein Handeln der Staatsregierung verlangt wurde.

Wären wir nicht optimistisch, müssten wir uns aus der Politik zurückziehen. Aber klar: Wegen der politischen Unkultur, die Sachsens CDU nährt, werden Oppositionsvorschläge aus Prinzip abgebügelt. Wir hoffen, dass sie die Regierung trotzdem beeinflussen. Ich erinnere an die Insolvenz des Chipherstellers Qimonda 2009. Auch dort wurden Arbeitsplätze über eine Transfergesellschaft gesichert, und das Nachfolgeunternehmen Infineon ist heute ein großer Player der Mikroelektronik. Die Entwicklung bestärkt uns, auch in der Forderung, die ideologische Ablehnung von Staatsbeteiligungen zu überwinden. Beispielweise hält der Freistaat bis heute eine zehnprozentige Beteiligung am Zentrum für Mikroelektronik Dresden AG. Warum nicht wieder solche Wege gehen?

Auch in Arnstadt gibt es einen Solarworld-Standort. In Thüringen stellt Ihre Partei mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten. Wird Die Linke dort all das umsetzen, was Sie an Maßnahmen zur Zukunftssicherung der Beschäftigten in Sachsen fordern?

Die Regierungen müssen gemeinsam vorgehen. Für alle Standorte ist es entscheidend, dass es eine Transfergesellschaft gibt, die von beiden Ländern getragen werden könnte. Die Thüringer Linksfraktion teilt unsere Vorschläge im wesentlichen.