Humanität und Widerstand

In der Redaktion von junge Welt hängt seit Mittwoch das Bild »Charons Boote im Mittelmeer« von Ronald Paris. Es wurde im Beisein des 83jährigen Künstlers (l.) enthüllt, einem der »letzten großen Realisten«, wie der Kunsthistoriker Peter Michel sagte. Chefredakteur Stefan Huth begrüßte es als Teil der jW-Sammlung von »widerständiger Kunst gegen den Mainstream«. Paris aktualisiert ein Motiv der griechischen Mythologie: Der Fährmann Charon fährt nicht mit Verstorbenen in die Unterwelt, sondern mit Flüchtlingen, die überleben wollen, über das Mittelmeer. Das Werk soll die jW-Redaktion an die Humanität erinnern, »unseren wichtigsten Auftrag«, wie Paris sagte. (jW)