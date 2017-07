Wer ist der große Gatsby?

Anonymität ist keine Dauerlösung: Wer hat das alles – mit welcher Motivation – zu verantworten? Foto: Paul Zinken/dpa

Die Geschichte der Friedelstraße 54 in Berlin ist eine Geschichte voller Widersprüche. Eine Nachbarschaftsvereinigung, eine Mietergemeinschaft, ein Kuchenbackkollektiv, Notare und Grundbuchamt, wechselnde Eigentümer, Politik und Polizei spielen jeweils eine Rolle. Am 29.6. wurde der Kiezladen »F54« des Wohnprojektes nach 13 Jahren mit einem brutalen Polizeieinsatz geräumt. Ausgerechnet unter Einsatz jenes martialisch ausstaffierten Berliner Polizeitrupps, der einige Tage zuvor in Hamburg mit einer ausschweifenden Party und Sex am Zaun der Herberge noch europaweit für Heiterkeit sorgte (jW berichtete). Bei der Räumung ließ die Sauftruppe praktisch kein Gewaltmittel aus: Schmerzgriffe, Tränengas, Schläge, Tritte und die Verbreitung einer öffentlichkeitswirksamen Falschmeldung. Die Polizei verlautbarte während der Räumung, eine Türklinke sei von der Hausgemeinschaft unter Strom gesetzt worden, um die Beamten körperlich zu schädigen. Das entpuppte sich als absichtliche Falschbehauptung, also als Lüge.

Dazu hätte es nicht kommen müssen. »Es wäre ein beispielhafter Fall gewesen«, sagt Matthias Sander, Sprecher des Kollektivs F54. Die SPD-Bezirksbügermeisterin Franziska Giffey habe aber praktisch keine Vermittlungsversuche unternommen. Dafür gebe es Gründe. Der frühere Baustadtrat Thomas Blesing, ebenfalls SPD, bekanntermaßen »bis zum Hals im Immobiliensumpf« verstrickt, sei mit dem früheren Eigentümer des Hauses in der Friedelstraße 54 »auf Du und Du« gewesen. Doch auch die neue Administration nach dem Ende der Ära des SPD-Rechtsauslegers Heinz Buschkowsky fasste das Thema nicht an. Obwohl es eine simple und gangbare Möglichkeit gegeben hätte, wie Sander im jW-Gespräch erläutert: Mit der Stiftung Nord-Süd-Brücken habe bereits ein gemeinnütziger Geldgeber bereitgestanden. Der Staat hätte nur sein Vorkaufsrecht für das Haus nutzen müssen.

Die Tür für Angebote aus der Politik sei aber auch nach der brutalen Räumung durch die Polizei nicht zugeschlagen, sofern die Repräsentanten über die Hausgemeinschaft Kontakt aufnähmen. »Das würde uns sogar freuen«, zeigte sich Sanders versöhnlich, »sofern denn auch ein ernsthaftes Lösungsangebot für den Konflikt« dabei vorgelegt würde. Am Kuchenstand, den solidarische Anwohner vor dem geräumten Ladenlokal aufrechterhalten, munkelten Stadtbewohner, die Friedelstraße könne Räume im bezirkseigenen Schloss Britz beziehen. Ein Sprecher der Stiftung des Schlosses zeigte sich auf Nachfrage irritiert: Man habe zunächst mal »einen eigenen Stiftungsauftrag« und bislang keine Erfahrung mit Künstlern und Nachbarschaftskollektiven. Die Stiftungsvorsitzende und Bezirksbürgermeisterin Giffey war für jW nicht erreichbar. Sie ließ die Anfrage an Baustadtrat Jochen Biedermann (Grüne) weiterleiten. Der erklärte, dass das Schloss vermutlich nicht das sei, was die F54-Leute suchen. Die neuen Eigentümer der Friedel 54 hätten sich auch ihm dem Gespräch verweigert. Auch die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) erklärte gegenüber jW, dass sie es bedauere, dass die Eigentümer nicht bereit gewesen waren, sich am »Runden Tisch« an einer Schlichtung zu beteiligen.

Der Gegensatz der konkreten Bedürfnisse der Bewohner der Stadt und dem abstrakten Rechtsstatus der Großeigentümer wird so nicht zu entschärfen sein. Der jW liegen Dokumente vor, die der Redaktion von einem französisch-bulgarischen Rechercheteam zugespielt wurden, das Zugriff auf notarielle Akten in Luxemburg hatte. Auffällig ist beim Verkauf des Friedel-Hauses für 2.020.000 Euro an die luxemburgische Pinehill S.à.r.l. ihre geschäftliche Vertretung durch fünf Frauen in Berlin, deren Geburtsjahrgänge von 1978 bis 1990 reichen. Sie alle, die das Luxemburger Unternehmen und seinen Geschäftsführer Robert Faber angeblich vertreten, werden mit einer Geschäftsadresse in Berlin genannt. »Wir hätten mit den neuen Eigentümern gern mal gesprochen«, sagt Sander von der F54. Doch die waren bislang unauffindbar – und ließen die Räumung durchdrücken. Doch wer ist der große Gatsby?