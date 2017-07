Berlin bestellt türkischen Botschafter ein

Sigmar Gabriel kommt zurück. Was sonst wie eine scherzhafte Drohung klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Die Verhaftungswelle in der Türkei geht weiter. Foto: Gregor Fischer/dpa

Wegen der Inhaftierung von fünf Menschenrechtsaktivisten in der Türkei ist der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden. Man habe ihm am Mittwoch »klipp und klar« gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien, sagte ein Sprecher in Berlin. Der Botschafter habe zugesichert, seine Regierung wisse nun, dass die Forderung nach einer unverzüglichen Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner, »ernst« ist. Diese und den konsularischen Zugang zum Inhaftierten hatte die Bundesregierung gefordert.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ließ bekanntgeben, er werde seinen Urlaub wegen der »dramatischen Verschärfung« abbrechen und bereits am Donnerstag wieder in Berlin sein. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einer »traurigen Situa­tion«. Derzeit würden die EU-Hilfen für die Türkei von der EU-Kommission in Brüssel überprüft. Das US-Außenministerium hatte bereits am Dienstag in Washington erklärt: »Die Vereinigten Staaten verurteilen die Inhaftierung von sechs respektierten Menschenrechtlern und verlangen ihre sofortige Freilassung.«

»Diese Unterstellungen sind total absurd«, hatte Steudtners Partnerin Magdalena Freudenschuss am Mittwoch der Deutschen Presseagentur in Istanbul erklärt. »Sie sind fast das Gegenteil dessen, wofür Peter und Ali und die anderen Menschenrechtsverteidiger mit ihrer Arbeit stehen.« Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte sie zuvor in die Nähe von Putschisten gerückt, ein Untersuchungsrichter stufte sie nun als Terrorverdächtige ein.

Die Verhaftung der Beschuldigten steht in einer Reihe von Inhaftierungen seit dem gescheiterten Putschversuch vom 16. Juli 2016 in der Türkei, darunter des türkisch-deutschen Buchautors Deniz Yücel und der Landesdirektorin von Amnesty International, Taner Kilic. Sevim Dagdelen, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, erklärte auf jW-Nachfrage: »Erdogan ist zum Geiselnehmer deutscher Staatsbürger geworden. Deshalb brauchen wir dringend eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt für die Türkei.« (jW)