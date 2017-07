Europäische Zweisamkeit

Am Donnerstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris getroffen, um über Handel, Migration und Verteidigung zu sprechen. Unter anderem entschieden die beiden Politiker die gemeinsame Entwicklung eines Kampfjets. So soll eine engere europäische Zusammenarbeit bei der Rüstung vorangetrieben werden. Macron nannte diesen Schritt eine »tiefgreifende Revolution«, auch Merkel zeigte sich erfreut darüber, dass der Deal »Europa wirklich nach vorne bringen kann«. (dpa/jW)