Hoffnungsträger in Haft

Gegen Friedensgespräche mit Israel: Palästinenser demonstrieren mit Fahnen der PFLP in Ramallah. Foto: Mohamad Torokman/ Reuters

Ohne Anklage im Gefängnis: Ein israelisches Militärgericht hat die Untersuchungshaft der Frauenrechtlerin Khitam Saafin auf drei Monate verlängert. Das meldete am Montag die palästinensische Nachrichtenagentur Maan. Die Vorsitzende der Union der Palästinensischen Frauenkomitees (UPWC) war am 2. Juli bei einer Razzia der israelischen Armee gegen rund ein Dutzend Mitglieder der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) festgenommen worden (jW berichtete). UPWC und PFLP sind in Idee und Programm wie auch auf personeller Ebene miteinander verwoben. Die israelische Armee rechtfertigt die Verlängerung der U-Haft damit, dass die Computer, die bei den Hausdurchsuchungen sichergestellt worden sind, noch ausgewertet werden müssten. Saafins Mitgliedschaft in der PFLP reicht aus, um die Frauenrechtlerin unter Generalverdacht zu stellen: Die Volksfront gilt in Israel – wie viele andere palästinensische Gruppen – als Terrororganisation und ist somit verboten. Eine Mitgliedschaft reicht deshalb als Tatbestand oftmals aus, um mehrere Jahre im Gefängnis zu verbringen.

Zu den Verhafteten zählt auch Khalida Dscharar, die für die PFLP im palästinensischen Parlament in Ramallah sitzt. Sie gehört als Mitglied des Politbüros zum engsten Führungszirkel der Volksfront. Der Nachrichtensender Al-Dschasira aus Katar meldete, dass die U-Haft gegen Dscharar ebenfalls am Montag verlängert worden sei, um weitere 48 Stunden. Damit missachtet Israel die parlamentarische Immunität, die ihr nach internationaler Regelung zusteht. Es wird erwartet, dass auch sie für drei Monate im Gefängnis bleiben muss, bis Ende nächster Woche entscheidet das Gericht. »Ich mache mir Sorgen, hoffe aber auf das Beste, denn sie haben nichts gegen sie in der Hand«, sagte Dscharars Tochter gegenüber Al-Dschasira.

Während die Festnahme von Dscharar vor allem die parlamentarische Arbeit der Volksfront behindert und die Organisation intern schwächt, ist die Inhaftierung von Saafin ein schwerer Schlag für die gesamte linke Frauenbewegung auf der Westbank. Laut der PFLP-nahen Gefangenensolidaritätsgruppe Al-Damir stehen lediglich 56 aller festgehaltenen Palästinenserinnen unter Anklage, 490 sitzen ohne richterlichen Prozess im Gefängnis. »Menschenrechtsgruppen haben Israels Politik der administrativen Haft als einen Versuch interpretiert, politische und soziale Prozesse in Palästina zu behindern, besonders indem sie auf Politiker, Aktivisten und Journalisten zielt«, berichtete Maan am vergangenen Wochenende. Die U-Haft sei zu einem der wirkungsvollsten Mittel der Repression gegen die palästinensische Widerstandsbewegung geworden. Teilweise sitzen Gefangene mehrere Jahre ohne Anklage im Gefängnis, weil Israel den Freiheitsentzug mit fadenscheinigen Begründungen immer wieder um sechs Monate verlängern kann.

Die israelischen Behörden werfen den beiden Frauen vor, zu Gewalt aufzurufen und Terror zu billigen, wenn nicht sogar aktiv zu unterstützen. Dies steht vermutlich mit dem Anschlag auf eine israelische Polizistin in Ostjerusalem am 16. Juni in Zusammenhang. Drei Jugendliche hatten am Damaskus-Tor mit Messern und selbstgebauten Maschinenpistolen eine Patrouille angegriffen, bevor sie erschossen wurden. Die PFLP bekannte sich dazu, dass zwei der Angreifer aus ihren Reihen stammten. Dscharar hat bereits mehrfach angedeutet, dass sie nicht mehr an einen Konsens mit Israel glaubt. »Der Weg der direkten Verhandlungen ist gescheitert, und er hat dem palästinensischen Volk keine Hoffnung gebracht«, stellte sie Ende April in einem Interview mit der Washington Post fest. »Tatsächlich passiert das Gegenteil.« Dscharars Anwalt sagte gegenüber Al-Dschasira, dass die Haft für seine Mandantin zu einem umfassenderen Plan der israelischen Behörden gehört, kritische Stimmen im palästinensischen Parlament zu ersticken. »Der Fakt, dass diese Leute gewählt wurden und die Grundrechte des palästinensischen Volkes ausüben – das allein ist Hauptgrund der Verhaftungen«, zitiert Al-Dschasira Sahar Francis, die Vorsitzende von Al-Damir.