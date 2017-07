Straße schlägt Schiene

Bringt mehr Güter auf die Straße: Die Deutsche Bahn AG (noch nicht selbstfahrende Lkw der DB-Logistiksparte Schenker am Frankfurter Flughafen) Foto: Boris Roessler dpa/lhe

Eine positive Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn AG (DB) erwartet die Nachrichtenagentur Reuters dieser Tage unter Berufung auf ein internes Papier des Unternehmens. Demnach habe der noch zu 100 Prozent im Bundesbesitz befindliche Verkehrskonzern in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) in Höhe von 857 Millionen Euro verzeichnet. Dies entspreche einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 140 Millionen oder 20 Prozent und sei auch deutlich mehr, als der Konzernvorstand in seiner internen Planung ursprünglich anvisiert hatte. Genaue Details möchte die DB allerdings erst Ende Juli bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen bekanntgeben.

Wer sich angesichts derart positiver Meldungen über eine Renaissance des Schienenverkehrs mitten in Europa freut, muss allerdings genauer hinsehen. Denn mit dem 1994 eingeleiteten Prozess der Liberalisierung und Privatisierung hat sich die DB schon längst von der ehemaligen Staatsbahn zum weltweiten Bahn- und Logistikkonzern entwickelt, der nur noch einen Teil seiner operativen Geschäfte im ökologisch und gesellschaftlich sinnvollen Schienenverkehr abwickelt. Nicht zufällig ist der neue DB-Chef Richard Lutz von Haus aus Betriebswirt und Finanzer und im Gegensatz zu klassischen Führungskräften der alten Staatsbahn kein Techniker oder ganzheitlich denkender Eisenbahner. Kritiker werfen den DB-Managern seit Jahren vor, dass sie im Zuge ihres Bestrebens, die DB zu einem »Global Player« der Logistikbranche zu machen, das inländische Güterbahntochterunternehmen DB Cargo immer mehr abbauen und sich aus der Fläche zurückziehen.

»Der Vorstand fährt DB Cargo gegen die Wand, wenn die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten weiter ignoriert werden«, heißt es in einem aktuellen Aushang der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der in diesen Tagen bundesweit in Bahnhöfen, Betrieben und Einsatzstellen der Güterbahn an den schwarzen Brettern zu lesen ist. Gewerkschafter und Betriebsräte werfen dem Management einen radikalen Schrumpfkurs vor, der viele Arbeitsplätze gefährde und zahlreiche abgelegene ländliche Regionen endgültig von Güterverkehrsanschlüssen abschneide. »Wir fordern vom Vorstand, den desaströsen Sparkurs sofort zu beenden und das Unternehmen endlich auf Wachstum und Beschäftigung zu trimmen«, so die EVG.

Hintergrund sind anhaltend sinkende Marktanteile der DB Cargo im inländischen Schienengüterverkehr auf mittlerweile unter 60 Prozent. Aufmerksame Beobachter führen diesen Einbruch auf wachsenden Dumpingdruck und Rosinenpickerei privater Güterbahnen, aber auch auf eklatante Fehler des DB-Cargo-Managements zurück. Diese Krise drückt sich an der Spitze auch in einer starken Fluktuation bei den Vorstandsmitgliedern der Güterbahn in den vergangenen Jahren aus.

Der rasante Rückzug aus der Fläche setzte schon in den 1990er Jahren ein und ist auch eine Folge des von allen Bundesregierungen vorgegebenen Strebens nach Kapitalmarkt- und Börsenfähigkeit der DB wie auch der einseitigen Orientierung der Verkehrspolitik auf die Straße. So wurden immer mehr Gütergleise und Anschlüsse an Industriebetriebe oftmals unter dem Protest der betroffenen Unternehmen gekappt. Damit geriet der Schienengüterverkehr im Wettbewerb mit Straße, Luftfracht und Binnenschiffahrt immer stärker ins Hintertreffen. Im bundesweiten Güterverkehr liegt der Anteil der Schiene am gesamten Transportaufkommen mittlerweile bei unter 18 Prozent.

Vor diesem Hintergrund dürfte bei vielen Eisenbahnern Kopfschütteln auslösen, dass die DB-Logistiktochter DB Schenker mit ihren riesigen weltweit agierenden Lkw-Flotten jetzt im Inlandsverkehr gemeinsam mit dem Lkw-Hersteller MAN und der Hochschule Fresenius automatisch fahrende Brummis auf Straßen entwickeln will. Bei den Tests sollen im Zuge der sogenannten Platooning-Technik elektronische Deichseln erprobt werden, mit denen künftig mehrere digital verbundene fahrerlose Lastwagen in dichtem Abstand über die Bundesautobahnen rollen sollen. Dies könnte nicht nur zahlreiche Fahrerjobs überflüssig machen, sondern auch die Güterbahn weiter schwächen.

Genau dies scheinen die Verantwortlichen im Bahn-Tower in Kauf zu nehmen. »Loks und Wagen fehlen, Kunden werden bewusst enttäuscht«, heißt es in einem Brandbrief der zuständigen Betriebsräte von DB Cargo, die ihrem Management »eine absolute Bankrotterklärung« attestieren.