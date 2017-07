Maas: Keine Gipfel in Städten

Uneins: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD, links im Bild) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Protest wirkt: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat am Montag in der auf Bild.de laufenden Talkshow »Die richtigen Fragen« erklärt, dass Veranstaltungen wie das G-20-Treffen künftig nicht mehr in Metropolen der BRD abgehalten werden. Wörtlich sagte Maas: »In einer deutschen Großstadt wird nie wieder ein G- 20-Gipfel stattfinden.« Zu seiner Aussage wurde der Minister jedoch offenbar nicht durch die friedlichen Demonstrationen motiviert, an denen Zehntausende teilnahmen. Vielmehr äußerte sich Maas mit Blick auf die Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel in der Nacht von Freitag zu Samstag. Bundes­innenminister Thomas de Maizière widersprach zunächst Maas und erklärte, dass auch künftig derartige Großveranstaltungen in deutschen Städten abgehalten werden sollen.

Einigkeit herrscht in einem anderen Punkt: Der Justizminister forderte zudem eine »Extremistendatei«, die von allen EU-Staaten gepflegt werden solle. In ihr sollen die Namrn von »Linksextremisten« verzeichnet werden. Wer zu dieser Gruppe gehören soll, entscheiden in der Regel die Sicherheitsbehörden der Staaten.

Weitere Repressionsmaßnahmen verlangen auch Vertreter der Union sowie der AfD. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) erklärte, dass eine Schließung des Hamburger Kulturzentrums Rote Flora »zu prüfen« sein werde. Noch überboten wurde Altmeier in der Schärfe der Forderungen von der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Sie sagte am Montag: »Linksextreme Antifagruppierungen, die an der Organisation krimineller Aktionen wie in Hamburg beteiligt sind, müssen verboten werden.«

Ebenfalls am Montag präsentierte die Hamburger Polizei ihre Bilanz der Protestwoche. »Es wurden 186 Personen vorläufig festgenommen und – mit heutigem Stand – 228 Personen in Gewahrsam genommen«, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle vom Nachmittag. Insgesamt 476 Beamte seien überdies verletzt worden. Um welche Verletzungen es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. In der Regel rechnen die Behörden auch jene Kollegen mit ein, die vom eigenen Pfefferspray oder Tränengas in Mitleidenschaft gezogen wurden oder während des Einsatzes im Gedränge der Beamten hinfielen. Über die Zahl der von der Polizei verletzten Demonstranten und die Schwere ihrer Fälle wurde bisher nichts Offizielles bekannt.