Staatstragende Arschlöcher

Nur noch für Ältere: Facebook Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Ist das hier schon der Anfang einer »Hassrede«? Ende Juni verabschiedete der Bundestag ein »Netzwerkdurchsetzungsgesetz« (NetzDG), das »Hassreden« auf Plattformen wie Face­book oder Twitter unter Strafe stellen und das »verbale Faustrecht« dort beenden soll. Die Forenbetreiber sollen geeignete Algorithmen entwickeln lassen. Bisher haben sie nur lustlos »Wetware« (Billiglohnarbeiter) als Zensoren eingestellt, aber die fühlten sich bald überfordert und bekamen Weinkrämpfe.

Algorithmen sind kaum in der Lage, die meist kontextbezogenen Hassbotschaften herauszufiltern. Das NetzDG soll die Plattformbetreiber auch nur zu mehr Anstrengungen drängen, etwa in Richtung dreistufiger Zensur. Es wird nach den Wahlen wahrscheinlich wieder in der Versenkung verschwinden. Wer sich noch mal meine Kolumne von letzter Woche ansieht, merkt hoffentlich, dass ich voller Hass auf den Vorständler der Berlin-Hellersdorfer Wohnungsgenossenschaft »Grüne Mitte« (GM), Andrej Eckhardt, war und bin. Der riet dem Sozialamt und dem Sozialpsy­chiatrischen Dienst schriftlich, einen Mieter zu »betreuen«, der sich darüber beschwert hatte, dass beim Verdämmen von Fassaden in Hellersdorf Nester mit Jungvögeln zerstört werden. Eckardts höflicher Brief war in Wahrheit eine einzige Hassrede, die auch Wirkung zeigte, denn prompt klingelten zwei sozialpsychiatrisch tätige Amtspersonen bei dem aufmerksamen Mieter (Jungvögel sind geschützt, wer sie tötet muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen, hier ging es sogar um zig Vögel.). So weit, so schlimm!

Der Mieter nahm sich statt eines »Betreuers«, den sie ihm aufdrängen wollten, einen Anwalt, und der klagte auch gegen das »Betreuungsverfahren«, mit dem man seinen Mandanten entmündigen wollte. Das Amtsgericht Lichtenberg entschied, das Verfahren einzustellen, die vom Mieter »kategorisch« abgelehnten »Zwangsmaßnahmen (seien) unverhältnismäßig«. In der Zwischenzeit ging das Vogelsterben weiter. Auch Höhlen von Fledermäusen wurden »energetisch verdämmt«. Und da soll man keinen Hass auf diesen Wohnungsbau-Manager kriegen? Zumal der Zeitschrift Grüne Mitte Aktuell zu entnehmen war, dass auf der »Mitgliederversammlung die heitere Stimmung überwog, als Andrej Eckhardt berichtete, dass man beim Baugeschehen voll im Zeitplan« liege.

Die FAZ kommentierte das Anti-Hassreden-Gesetz auf der Wirtschafts- und auf der Zeitgeschehen-Seite. Auf letzterer hieß es, »die milliardenschweren Betreiber globaler Marktplätze«, also Facebook, Twitter usw., hätten bisher lax und puritanisch-amerikanisch nur »blanke Brüste« entfernt, »volksverhetzende Inhalte« dagegen ignoriert (in den USA sind diese alltäglich, in den Actionfilmen Hollywoods sogar äußerst populär). Deshalb, so der Kommentator mit erhobenem Staatsfinger, »habe die Bundesregierung gehandelt«.

Ähnlich begann der Artikel auf der Wirtschaftsseite, »Im Freiheitsvakuum« betitelt (gemeint war ein »parlamentarisches«): »Der Bundestag hat den Weg für Regeln frei gemacht.« Der Kommentator vertrat dagegen die »liberalen Werte«: Welche Inhalte im Netz verbreitet werden, müsse man »Selbstregulierungsmechanismen« überlassen, die bestehenden Gesetze reichten völlig. Im übrigen habe sich bei dieser Gesetzesverabschiedung einmal mehr gezeigt, »dass die Abgeordneten die Komplexität des Äußerungsrechts noch immer unter- und die Macht der Technologie überschätzen«. Zwar erschwere das NetzDG die Umsetzung der sozialdemokratischen Idee, europäische Internetplattformen zu gründen, wie sie in China oder Russland bereits existieren. Unter »Fachpolitikern gelten Google und Co. (allerdings) sowieso als uneinholbar«, wusste der FAZ-Kommentator. Glücklicherweise würden auch die US-amerikanischen Plattformen »mittelfristig hygienischer«. Er meinte wahrscheinlich: durch die »Selbstheilungskräfte« (des Marktes). Es geht aber hier um Kontrollalgorithmen, vornehmlich bei Facebook. Übersehen wird dabei, dass Facebook inzwischen nur noch etwas für ältere Damen und Herren ist. Die »Kids« dichten und dissen bereits auf ganz anderen Plattformen.