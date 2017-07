Übergang zur Offensive

Kein Frieden an der Heimatfront: Ankunft eines Zuges mit Gipfelgegnern im Hamburger Hauptbahnhof (6.7.2017) Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Der erste Allrussische Rätekongress trat am 16. (3.) Juni 1917 in Petrograd zusammen. Insgesamt waren 790 Delegierte anwesend, größtenteils Menschewiki, ein kleinerer Teil gehörte den Sozial­revolutionären an. Nur 103 Delegierte, also 13 Prozent, waren Bolschewiki. Der Kongress sprach sich für die Teilnahme der Sozialisten an der bürgerlichen Provisorischen Regierung, für die »Vaterlandsverteidigung«, für die »Freiheitsanleihe« und für die Unterstützung der von der Entente geforderten Offensive an der Front aus. Lenin trat auf dem Kongress zweimal auf. Angesichts der Zusammensetzung der Delegierten fanden seine Reden wenig Anklang. Seine Ausführungen wurden wiederholt von unfreundlichen Zurufen der Mehrheit und dem Beifall der Minderheit unterbrochen.

Geben Sie die Profite der Herren Kapitalisten bekannt, verhaften Sie 50 oder 100 der reichsten Millionäre. Es genügt, sie einige Wochen in Haft zu halten (…), einfach um sie so zu zwingen, ihre Verbindungen, ihre betrügerischen Machenschaften, ihre schmutzigen Geschäfte und ihre Profite aufzudecken, was auch unter der neuen Regierung unserem Lande täglich Tausende, ja Millionen kostet. Hier liegt die Hauptursache der Anarchie und Zerrüttung, und deshalb sagen wir: Bei uns ist alles beim alten geblieben, die Koalitionsregierung hat nichts geändert, sie hat nur einen Haufen Deklarationen, hochtrabende Erklärungen hinzugefügt. Wie aufrichtig man auch sein, wie aufrichtig man auch das Wohl der Werktätigen wünschen möge, an der Sache hat sich nichts geändert – dieselbe Klasse ist an der Macht geblieben. Die Politik, die man betreibt, ist keine demokratische Politik. (…)

Die Plünderung des Volksvermögens durch die Kapitalisten geht weiter. Der imperialistische Krieg wird fortgesetzt. Uns aber verspricht man Reformen, Reformen und Reformen, die in diesem Rahmen überhaupt nicht verwirklicht werden können, weil der Krieg alles erdrückt, alles bestimmt. (…) Worin besteht das Kriterium (bei der Analyse der Kriegsursachen, jW)? Vor allen Dingen darin, welche Klasse an der Macht ist, welche Klasse fortfährt, die Herrschaft auszuüben, welche Klasse fortfährt, Hunderte Milliarden aus Bank- und Finanzoperationen einzuheimsen. Es ist immer noch dieselbe kapitalistische Klasse, und deshalb ist der Krieg nach wie vor ein imperialistischer Krieg. Sowohl die erste Provisorische Regierung als auch die Regierung mit den beinah-sozialistischen Ministern hat daran nichts geändert: Die Geheimverträge bleiben geheim (…).

Dass der revolutionäre Kampf um den Frieden von unten, der begonnen hat, zu einem Separatfrieden führen könnte, ist eine Verleumdung. Wenn wir die Macht hätten, wäre unser erster Schritt, die reichsten Kapitalisten zu verhaften und das ganze Netz der Intrigen zu zerreißen. Ohne diesen Schritt sind alle Redensarten von einem Frieden ohne Annexionen und Kontributionen leere Worte. Unser zweiter Schritt wäre, den Völker, getrennt von den Regierungen, zu erklären, dass wir alle Kapitalisten für Räuber halten, (…) auch die französischen und die englischen und alle anderen Kapitalisten. (…)

Sie führen schöne Worte im Munde, sie rufen die Völker auf, die Bankiers zu stürzen, aber selbst schicken Sie ihre einheimischen Bankiers in die Regierung. (…) Sie haben die Jahre 1905 und 1917 erlebt, Sie wissen, dass Revolutionen nicht auf Bestellung gemacht werden, dass die Revolutionen in anderen Ländern auf dem schweren, blutigen Weg von Aufständen vollzogen wurden; aber in Russland gibt es keine Gruppe, keine Klasse, die sich der Macht der Sowjets widersetzen könnte. In Russland ist diese Revolution ausnahmsweise als friedliche Revolution möglich. Wenn diese Revolution heute oder morgen unter Voraussetzung des Bruches mit allen Kapitalistenklassen allen Völkern den Frieden anböte, so würden innerhalb kürzester Frist die Völker sowohl Frankreichs als auch Deutschlands ihre Zustimmung geben (…).

Nur ein Land in der Welt kann jetzt im Klassenmaßstab gegen die Kapitalisten ohne blutige Revolution Schritte zur Beendigung des imperialistischen Krieges unternehmen, nur ein Land, und dieses Land ist Russland. Dieses Land wird Russland bleiben, solange der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten besteht. Lange wird er neben der Provisorischen Regierung, einer Regierung der üblichen Art, nicht bestehen können. Er wird in seinem jetzigen Zustand nur so lange weiterbestehen, solange der Übergang zur Offensive nicht erfolgt. Dieser Übergang zur Offensive bedeutet eine Wende in der gesamten Politik der russischen Revolution, d. h. den Übergang von der Hoffnung auf Frieden, von der Vorbereitung des Friedens durch den revolutionären Aufstand von unten zur Wiederaufnahme des Krieges. Der Übergang von der Verbrüderung an der Front zur Verbrüderung an allen Fronten (…).