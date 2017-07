Spaß und die Weltspitze

»Wunderbares Kräftemessen« – Einschwimmen im Europasportpark Foto: Rainer Jensen /dpa

Bis Sonntag läuft in Berlin ein sportliches Großereignis, das in puncto Masse und Klasse in diesem Jahr in der Hauptstadt seinesgleichen suchen dürfte. Mehr als 600 Athleten aus 52 Ländern sind bei den 31. Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) der behinderten Schwimmer am Start. Seit 2000 ist bei den IDM in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark – ein ausgesprochen technischer Name, »Kornelia Grummt-Ender-Arena« wäre z. B. eingängiger – Jahr für Jahr die Weltspitze zugange. Und jedesmal gab es ein wahres Feuerwerk an Rekorden. Mehr als 40 Weltbestmarken waren keine Ausnahme. An den vier Tagen der diesjährigen Ausgabe ist ähnliches zu erwarten.

Erstmals sind die IDM zugleich fünfte und letzte Station der brandneuen »Para Swimming World Series«. Deren Wettbewerbe wurden zuvor ab März in Kopenhagen, São Paulo, Sheffield und Indianapolis ausgetragen. In vier Kategorien werden in dieser Serie bei Frauen und Männern die Weltbesten ermittelt, bei einer handelt es sich um Junioren (zwölf bis 18 Jahre), also doch eher noch Mädchen und Jungs. Die Bedeutung der IDM für die Athleten ist nicht viel geringer als die der Paralympics. »Wir haben Gewinner von 39 Rio-Goldmedaillen in Berlin«, schwärmt Matthias Ulm, rühriger Cheforganisator des veranstaltenden Berliner Schwimmteams. »Andererseits sind die IDM die weltgrößte Nachwuchsveranstaltung im Paraschwimmen. Das wird ein wunderbares Kräftemessen.«

Täglich, neun Uhr, beginnen die Vorläufe, 17 Uhr (Sonntag 16 Uhr) dann die Finals. Es geht in allen vier Schwimmlagen zur Sache. Jeder Endlauf hat mehr als einen Sieger. Seit den Anfängen des organisierten Behindertensports nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in einem langwierigen Prozess ein System von Startklassen entwickelt. Geistige und Sehbehinderungen werden von körperlichen unterschieden, letztere dann noch untereinander klassifiziert. Als Richtschnur dient dabei eine numerische Berechnung der motorischen Fähigkeiten. So kommt man auf die derzeit 14 Startklassen im internationalen Behindertenschwimmen.

Allein ein Blick auf die Nationen, die an den IDM teilnehmen, macht klar, dass hier noch der archaische »Teilnahme ist alles«-Spaß an der Sache eine Rolle spielt. Und die Finanzkraft ist ja auch längst nicht so vorentscheidend wie bei den »Fußgängern« (Jargon für Nichtbehinderte). Um die Wette schwimmen bis Sonntag – willkürlich herausgegriffen – Sportler aus Ägypten, Belarus, Chile, Indonesien, Irak, Island, Kasachstan, Thailand, Zypern – ach ja, und Deutsche sind auch dabei. Sogar allemal erfolgreicher als die nichtbehinderten »Kollegen«, die demnächst bei der WM in Budapest ohne besondere Erfolgsaussichten antreten werden. Das Weltchampionat der Handicap-Schwimmer findet im Herbst in Mexiko-Stadt statt. Chancenreiche Berliner Starter bei der Generalprobe u. a. Verena Schott, Elena Krawzow, Emely Telle, Janina Breuer und Niels Grunenberg (alle Schwimmteam Berlin), für Brandenburg können sich die Potsdamer Maike Naomi Schnittger und Torben Schmidtke (beide SC Potsdam) Podestchancen ausrechnen.