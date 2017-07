Über die Köpfe der Betroffenen hinweg

Immer wieder haben Sexarbeiterinnen gegen das am 1. Juli in Kraft getretene Prostituiertenschutzgesetzt demonstriert, hier am 13. Mai dieses Jahres in Berlin vor dem Bundesrat anlässlich der Entscheidung der Länderkammer darüber Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Seit 1. Juli ist das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Betroffenenverbände wie der in Frankfurt am Main ansässige Verein für soziale und politische Rechte von Prostituierten, Doña Carmen e. V., kritisieren es als »Schandgesetz«. Um sich gegen ihre staatliche Gängelung und Kriminalisierung zur Wehr zu setzen, haben sie und ihre Unterstützer unter anderem Verfassungsbeschwerde gegen das Regularium eingereicht (siehe jW vom 9.6.).

Während die im Gewerbe Tätige zum Widerstand gegen das Gesetz aufrufen, sind die linken Kräfte, die sonst gern ihre Solidarität mit gesellschaftlich Marginalisierten und Ausgegrenzten erklären, in dieser Frage tief gespalten. Die hitzigen Debatten um das Für und Wider von Verboten und Reglementierungen haben auch die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) erreicht. So beschloss deren Vorstand bei seiner letzten Sitzung Mitte Juni in Essen, eine Stellungnahme des DKP-Frauenarbeitskreises als künftige Arbeitsgrundlage anzunehmen. Dabei wurde unter anderem ignoriert, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer als Prostituierte arbeiten. Des weiteren weigern sich die Kommunistinnen zu akzeptieren, dass es Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gibt, die selbstbestimmt in der Branche tätig sind. Der Frauenarbeitskreis postuliert hingegen in seiner Stellungnahme, die gänzlich ohne Quellenangaben auskommt, neun von zehn Frauen prostituierten sich »aus einer Notlage heraus, die es ihnen kaum möglich macht, einer anderen Tätigkeit nachzugehen«.

Thomas Knecht, Sprecher von »DKP Queer«, dem schwul-lesbischen Zusammenschluss, kritisierte das Papier am Mittwoch im Gespräch mit jW scharf: »Während keine einzige deutsche Partei ein voll umfassendes Berufsverbot für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter fordert, sprechen sich ausgerechnet Teile der DKP, deren Mitglieder selbst massiv unter Berufsverboten gelitten haben, dafür aus. Das ist ein äußerst zweifelhaftes Alleinstellungsmerkmal.« Bereits 2015 habe der Frauenarbeitskreis in der Parteizeitung Unsere Zeit (UZ) ein »Verbot der Prostitution« als »zwingend erforderlich« bezeichnet, berichtete Knecht. Damit falle man nicht nur Prostituierten in den Rücken, sondern trage auch zu ihrer gesellschaftlichen Ächtung und Kriminalisierung bei. »Statt auf dumpfe Verbotspolitik zu setzen, würde ich es begrüßen, wenn der Frauenarbeitskreis einmal Vorschläge zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter unterbreiten würde«, sagte Knecht. Gleichwohl ist er zuversichtlich, dass die Forderung nach einem Prostitutionsverbot am Widerstand »nicht nur von DKP-Queer, sondern auch der Mehrheit der Parteimitglieder« scheitern wird.