Störung des Zusammenlebens

Mehr Abschottung, Misstrauen und Angst - das fällt Gilbert & George in London auf Foto: artist / courtesy of the artists and White Cube

Mit ihren perfekt sitzenden Tweed-Anzügen wirken Gilbert & George, das seit 50 Jahren bekannte Künstlerpaar, wie die netten Herren von nebenan, höflich, adrett und distinguiert. In ihrer Kunst dagegen geht es um Sex, Körpersäfte, Freiheit und Unterdrückung. Gilbert Prousch und George Passmore sind politische Künstler, bekennende Atheisten und Anhänger der Aufklärung. Seit Ende der 60er agieren sie nicht nur als performative Kunstfiguren, als »lebende Skulpturen«, sondern leben offen als schwules Paar zusammen und avancierten zum vielleicht nachhaltigsten Aushängeschild britischer Gegenwartskunst.

Nun stellen die beiden trotz ihrer säkularen Haltung im Rahmen der Ausstellung »Luther und die Avantgarde«, die in den Wittenberg, Berlin und Kassel zu sehen ist, in einer evangelischen Kirche aus: in der St.-Matthäus-Kirche auf dem Berliner Kulturforum nahe dem Potsdamer Platz. Deren Fenster sind nun verbaut, mit 24 aufmontierten Tableaus, die fotobasierte und computergenerierte Arbeiten vereinen, eine Auswahl aus der 2013 entstandenen Serie der »Scapegoating Pictures« (Sündenbockbilder).

Von ihrem Atelier im Londoner East End aus betrachten Gilbert & George die Zunahme von religiösem Fanatismus mit großer Sorge. Vor allem die Selbstmordanschläge mit dem Ziel, so viele »Ungläubige« wie möglich mit in den Tod zu reißen, sind Thema der Scapegoating Pictures. »Die Bilder beziehen sich auf die Moral zwischen dem Westen und dem Osten. So wie in unserer Straße in London: Wir haben die anglikanische Kirche am einen Ende und die Moschee am anderen. Und wir befinden uns in der Mitte«, sagte Gilbert dem RBB. Wachsam registriert das Künstlerpaar die politischen Entwicklungen, sammelt die Slogans und Parolen auf Postern und Flugblättern im Londoner Stadtraum und verarbeitet diese. In einem Tableau integrierten Gilbert & George einen Text, der einen »Islamic State for Britain« propagiert, und in einer anderen Arbeit wird eine Verlautbarung der Socialist Workers Party mit der grundlegenden Frage, wie die Islamophobie bekämpft werden kann, zitiert. Die Bilder sind der künstlerische Ausdruck der Störung des urbanen Zusammenlebens, die sich öffentlich auf das Straßenbild auszuwirken scheint, wie es die Motive von Gilbert & George nahelegen. Abschottung, Misstrauen und Angst sind Folgen, die sich in den Bildern zeigen.

Typisch für die Gilbert & George-Ästhetik sind der streng symmetrische Aufbau und die Integration der eigenen Körper. Gilbert & George stehen für ihre bildnerischen und politischen Positionen mit ihrem eigenen Konterfei ein. Zwei Elemente durchziehen diese Sündenbockbilder: Neben der bildnerischen Präsenz der beiden Künstler beherrschen verschleierte Frauen und muslimische Prediger die verschiedenen Szenen.

Und immer wieder sind in diesen Arbeiten Gaskartuschen zu sehen – eine Referenz an das Distickstoffmonoxid, das üblicherweise unter dem populären Begriff »Lachgas« firmiert. Der britische Chemiker John Priestley entdeckte die Wirkung, die im medizinischen Bereich zu seinem Einsatz als Narkotikum führte. Heute allerdings gilt das Lachgas als Partydroge – auch bekannt als »Hippy Crack« –, die für wenig Geld einen kurzen Kick verschafft. Spuren des nächtlichen Rauschs finden sich als leere Kartuschen in den Parks. Dieser hedonistische oder auch verzweifelte Eskapismus und eine fanatisch-religiöse Radikalisierung unter Muslimen sind parallele Erscheinungen in bestimmten Londoner Stadtteilen.

Die verschleierten Frauen wirken martialisch im Gegensatz zu den unverhüllten Künstlerfiguren. Die Angriffe auf die freie und offene Lebensweise durch die Islamisten und die daraus resultierenden Ängste bringen die Künstler in der Fragmentierung der eigenen Körper zum Ausdruck. Hinzu kommen die Kartuschen, die dominant entweder in kleinteiliger und multipler Weise oder vereinzelt in enormer Größe in die Motive integriert sind. Eine beabsichtigte Ambivalenz als Symbol der Lachgas-Droge einerseits und als Bombe des Terrors andererseits.

Das ist dann auch die Ebene, auf der die beiden atheistischen britischen Künstler und die Evangelische Kirche tendenziell zusammenfinden: gegen den radikalen Islam. Denn Gilbert & George erinnern eher an die tödliche Sprengkraft der Selbstmordattentate in der westlichen Hemisphäre, als dass sie auf die Invasionskriege unter Führung der USA, angefangen vom Irak und gefolgt von Afghanistan, Libyen bis ins heutige Syrien – immer unter britischer Beteiligung – anspielten. Dieser Zusammenhang bleibt etwas vage und kann nur angenommen werden. Doch der teuflische Kreislauf aus militärischer Interventionspolitik und islamistischen Rachefeldzügen, zum geringeren Teil auch in den Ländern der westlichen Interventionisten, muss durchbrochen werden. Eine solche Forderung sucht man bei Gilbert & George vergeblich. Dennoch ist deutlich, dass sie mit ihrer Arbeit keinesfalls der Gewalt das Wort reden, sondern auf die Veränderung von Bewusstsein und Denken zielen. »Wir wollen, dass unsere Kunst: Den Fanatiker aus dem Inneren eines Liberalen holt und umgekehrt den Liberalen aus dem Inneren eines Fanatikers holt« sagen sie im Katalog.

Bis 17.9., St. Matthäus-Kirche, Matthäikirchplatz 1, Berlin