Eine Krankenschwester führt eine Patienten auf ihr Zimmer, hier allerdings in einem Krankenhaus in Wolgast (12. Mai 2016) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa

Frau Bülth, in Ihrer Funktion als Betriebsrätin sind Sie die Ansprechperson für Kolleginnen und Kollegen bei der Klinikgruppe Ernst von Bergmann. Wie oft bekommen Sie zu hören, dass es in den Häusern mehr Personal bräuchte?

Täglich. Sogar stündlich. Es melden sich Kolleginnen aller Stationen. Die Personalnot ist wirklich das drängendste Thema bei uns.

Eine Ihrer Kolleginnen sagte gegenüber junge Welt am Mittwoch, dass sie in der Nacht für bis zu 36 Patienten allein verantwortlich ist. Ist das eine Ausnahme?

Es ist der Normalfall bei uns. Im Haupthaus in Potsdam gibt es auf einer Ebene drei Stationen: Eine mit 36 Patienten, zwei mit bis zu 24 Patienten. Auf allen drei Stationen wird in der Nacht nur eine ausgebildete Krankenschwester eingesetzt. Nun gibt es zwischen den Ebenen noch Springer, die aushelfen sollen, damit die Kolleginnen auch einmal eine Pause machen können. Doch das funktioniert nicht richtig.

Dabei steht nachts viel Arbeit an: Alle zwei Stunden müssen die Schwestern eine Runde machen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Ein Teil der Pa­tienten ist regelmäßig umzulagern, damit kein Dekubitus entsteht – bei einigen hat das alle halbe Stunde zu geschehen, bei anderen zum Beispiel nach einer Stunde. Und dann sind die Tätigkeiten auch noch zu dokumentieren. Das alles allein zu bewältigen, ist für Schwestern enorm schwierig.

Führt es nicht zu gefährlichen Situationen, wenn eine Person allein für so viele Patienten zuständig ist?

In Bezug auf die Patien­ten ist bisher immer alles gut gegangen. Wir muss­ten aber erleben, dass eine Kollegin im Nachtdienst kollabiert ist. Zum Glück wurde sie von anderen Schwestern gefunden.

Ist die Belastung tagsüber geringer?

Nein. Zwar sind wir dann mehr, meist zwei ausgebildete Krankenschwestern und eine zusätzliche Hilfskraft. Doch gerade im Frühdienst sind die Patienten zu waschen, ihnen muss auch anderweitig geholfen werden, Visiten stehen an. Da ist der Stress genauso stark. Wir bräuchten mindestens vier Personen auf einer Station, in der Nacht zwei.

Um auf Situationen hinzuweisen, in denen die Sicherheit der Patien­ten nicht mehr gewährleistet ist, können Pflegefachkräfte Gefährdungsanzeigen schreiben. Das sichert sie auch rechtlich ab. Wie oft geschieht das und was passiert mit den Anzeigen?

Ich kann nicht hundertprozentig genau sagen, wie viele Gefährdungsanzeigen wir im Monat erhalten. Doch wir befinden uns sicher im zweistelligen Bereich – und es werden immer mehr. Wir übergeben sie dann der Geschäftsleitung. Einmal im Monat gibt es auch ein Treffen mit den Leitungen derjenigen Zentren, von denen die meisten Anzeigen eingegangen wird. Dort suchen wir nach Lösungen. Man versucht, das Problem mit Leasingpersonal zu kompensieren. Doch es fehlt trotzdem Personal.

Außerdem: Wenn die Schwester die Anzeige erst nach dem Dienst abgibt, kann ihr nicht mehr direkt geholfen werden. Deswegen sagen wir unseren Kolleginnen immer, dass sie sofort zu Dienstbeginn eine schreiben. Sobald man sieht, dass jemand auf Station fehlt, muss das geschehen. Es wird damit noch zu oft gewartet, nach dem Motto: »Mal sehen, ob es gefährlich wird.« Aber wenn zu wenig Personal da ist, ist es immer gefährlich.

Damit ich Sie nicht falsch verstehe: Sie schlagen regelmäßig Alarm, doch mehr Personal gibt es deswegen nicht.

Richtig. Einiges hängt auch damit zusammen, dass den Pflegefachkräften bei uns weniger gezahlt wird als in Berliner Einrichtungen. Der Unterschied beträgt wohl etwa zehn Prozent. Bewerber hören, was sie bei uns bekämen – und gehen dann in die Hauptstadt. Sie ist ja »gleich um die Ecke«.

Sie arbeiten im Klinikum bereits seit 1989. Blicken Sie doch einmal zehn Jahre zurück: Ist die Situa­tion heute mit der von damals vergleichbar?

Es ist schlimmer geworden. Egal in welches Haus, auf welche Station man geht: Es ist kaum noch Zeit dafür da, sich einmal fünf Minuten gemeinsam hinzusetzen, miteinander zu scherzen. In den Pausen läutet oft die Klingel – also steht man auf und kümmert sich um den Patienten. Wegen all der Ausgründungen von Tochtergesellschaften fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen auch immer weniger als »eine Belegschaft«. Wobei: Das hat mir an der Demonstration am Mittwoch sehr gefallen. Da war sichtbar, dass wir eine Einheit sind.