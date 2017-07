Sie können’s nicht lassen

Mit »Freihandelsabkommen« soziale Errungenschaften abschaffen, die Gewaltenteilung übergehen und die Gesellschaften ins 18. Jahrhundert zurückwerfen: Nach TTIP, CETA, TISA soll nun JEFTA kommen. Der Chef der Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevedo, jubelte am Donnerstag in Hamburg vor dem G20-Gipfel: »Das ist eine fantastische Neuigkeit und eine gute Nachricht!« Am Mittwoch hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström das Abkommen abgemacht, Demonstranten standen draußen vor der Tür. Greenpeace hatte bereits am 23.6. Teile des verheimlichten Abkommens veröffentlicht. (ale)Siehe Seite 6