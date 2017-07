Tür zu für Erdogan

Recep Tayyip Erdogan vor einem Treffen mit dem EU-Rat in Brüssel am 25. Mai Foto: Olivier Hoslet/REUTERS

Das EU-Parlament dringt auf eine formale Aussetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Strasbourg parteiübergreifend und mit deutlicher Mehrheit für eine entsprechende Aufforderung an die EU-Kommis­sion. Die Brüsseler Behörde, die die Verhandlungen mit Ankara führt, ist daran rechtlich allerdings nicht gebunden.

Grund für den Stopp der Gespräche ist die von der türkischen Regierung geplante Verfassungsnovelle. Sie könnte nach Einschätzung von Menschenrechtlern und Oppositionellen die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz einschränken.

Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 war in der Türkei der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Seitdem wurden Zehntausende Menschen inhaftiert und rund 115.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Umsturzversuch verantwortlich. Vermeintliche Anhänger Gülens, Linke und politisch aktive Kurden werden seither noch gnadenloser als zuvor verfolgt.

Wie Amnesty International am gestrigen Donnerstag mitteilte, waren am Vortag mehrere Menschenrechtsaktivisten während eines Workshops auf der Insel Büyükada bei Istanbul verhaftet worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um die Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty, Idil Eser, sieben Anwälte sowie einen Deutschen und einen schwedischen Staatsbürger. Zudem sei der Direktor des Hotels, in dem der Workshop stattfand, vorübergehend festgesetzt worden.

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland hat unterdessen die Bundesregierung dazu aufgefordert, gegen das Ausspionieren von Kurden durch türkische Agenten vorzugehen. »Wir fühlen uns im Stich gelassen«, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gemeinde, Mehmet Tanriverdi, der Heilbronner Stimme vom Donnerstag. »Der türkische Geheimdienst MIT hat schätzungsweise 6.000 Spione in Deutschland, und die kurdische Community steht mitten in dessen Visier.« (AFP/dpa/jW)