Geldwäsche made in Germany

Aktivisten fordern vor dem EU-Parlament die Durchsetzung bestehender Maßnahmen, um Steuerhinterzieher zu sanktionieren (Brüssel, 12. April 2016) Foto: Yves Herman/ REUTERS

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat Datensätze der im vergangenen Jahr veröffentlichten »Panama Papers« gekauft. Nach Angaben aus Regierungskreisen vom Dienstag wurden für die Informationen über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen fünf Millionen Euro an eine »Quelle« gezahlt. Vor mehr als einem Jahr hatte ein internationales Mediennetzwerk mit den »Panama Papers« Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt.

Das BKA, das hessische Finanzministerium sowie die Generalstaatsanwaltschaft teilten in Frankfurt am Main mit, das Bundeskriminalamt sei im Besitz der Daten. Zu Kosten und Details des Erwerbs wurden keine Angaben gemacht.

Die Dateien würden gemeinsam mit der hessischen Finanzverwaltung geprüft und ausgewertet, um strafrechtlichen und steuerrechtlichen Tatbeständen nachzugehen, hieß es weiter. Hierfür bereite das BKA den mehrere Millionen Dateien umfassenden Bestand so auf, dass eine elektronische Auswertung möglich sei. Die Sichtung werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. In Fällen mit straf- oder steuerrechtlichen Bezügen ins Ausland arbeiteten das BKA und die Oberfinanzdirektion eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Durch die Enthüllungen der »Panama Papers« waren weltweit Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck geraten. Der im vergangenen Frühjahr internationalen Medien zugespielte Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind.

Ob es sich dabei auch um strafbare Geschäfte handelt, hatten weltweit Staatsanwälte geprüft. Der staatliche Kauf von Bankdaten und sogenannten Steuer-CDs ist umstritten. Nach einem früheren Urteil des Bundesverfassungsgerichts aber darf der deutsche Staat angekaufte Daten über Steuerbetrüger nutzen, auch wenn diese Informationen rechtswidrig erlangt wurden. Ziel der Ermittler sei es, vor allem Straftaten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität wie Waffenhandel aufzudecken.

Der Abgeordnete im EU-Parlament Fabio De Masi (Die Linke) hob am Dienstag in einer Pressemitteilung hervor, Deutschland sei selbst eine Drehscheibe für Geldwäsche und organisierte Kriminalität. »Die Arbeit des BKA würde sich daher einfacher gestalten, wenn die Bundesregierung nicht entgegen der Empfehlung der eigenen Beamten des Bundesfinanzministeriums auf den öffentlichen Zugang zum Register der Eigentümer von Briefkastenfirmen verzichtet hätte.« Nur durch ein öffentliches Register ließen sich falsche Angaben über die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen korrigieren. Darüber hinaus fordere die Kriminalpolizei bereits seit langem ein zentrales Immobilienregister, um die Geldwäsche und Steuerhinterziehung über Immobilien in Deutschland einzuschränken. Terrorfinanzierung finde auch über das offizielle Bankensystem statt, da etwa Banken unter Kontrolle des »Islamischen Staates« weiterhin Zugang zu internationalen Transaktionen über das SWIFT-System hätten, warnte De Masi. (dpa/jW)