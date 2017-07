Durchwühlte Mitte

Chile, deine Kinnhaken waren auch mal besser: Jara vs. Werner Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Weltmeister Deutschland hat erstmals den Konföderationen-Pokal gewonnen. In einem über weite Strecken hochklassigen Finale besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Sankt Petersburg Doppel-Amerika-Meister Chile glücklich mit 1:0. Den einzigen Treffer erzielte Lars Stindl in der 20. Minute nach einem katastrophalen Abwehrschnitzer des Ex-Hamburgers Marcelo Díaz. Chile war klar das bessere Team, scheiterte jedoch an der eigenen Ineffektivität im Abschluss und einem glänzend aufgelegten Marc-André ter Stegen.

In der Startelf Chiles von Auswahllehrer Juan Antonio Pizzi standen noch zehn Spieler des Finales von New Jersey, in dem die »Roja« vergangenes Jahr in den USA nach Elfmeterschießen gegen Messis Argentinien die »Copa Centenario« gewonnen hatte. Neun standen bereits im Finale der Copa América 2015. Auch da gewann Chile vom Punkt aus gegen Vizeweltmeister Argentinien. Kuriose Randnotiz: Im dritten Finale hintereinander blieb Chile ohne Torerfolg! Das mutet fast schon argentinisch an. Argentinien verlor die letzten fünf. Die letzten vier torlos.

Chiles Abwehr hatte sich während des Wettbewerbs sattelfester gezeigt als die deutsche und nur zwei Gegentore zugelassen (die Deutschen kassierten allein zwei gegen Australien) – doch war einem wie Löw ja nicht zu trauen. Bei der chilenischen Hymne bewegte Pizzi erstmals die Lippen. Der Argentinier Pizzi, ehemaliger Stürmer von Barça, hat sogar bei der WM gespielt. Für Spanien. So einem wie Pizzi ist nicht zu trauen.

Chile stößt an. Die Pizzi-Elf spielt mit einem flexiblen 4-4-2. Löw kontert das zunächst mit dem altbewährten 3-4-2-1, wobei die sechs in der Mitte alle polyfunktional sind. König Arturo versucht es aus allen Lagen, aber nie so richtig gefährlich. Zudem sieht er sich bisweilen einer auf ihn zugeschnittenen Wendeltreppchendeckung ausgesetzt. Die Chilenen tauchen von überall aus dem Nichts auf. Hier wird nur auf ein Tor gespielt. Aber auch Eduardo Vargas und Alexis Sánchez zielen nicht besser als der König. Erschreckend ist, wie simpel die Chilenen den deutschen Strafraum durch die Mitte durchwühlen können.

Nach zwanzig Minuten wird es zum ersten Mal so richtig brenzlig vor dem deutschen Tor. Ter Stegen klärt zweimal aus Schmauchspurdistanz gegen Vidal und Alexis. Und schon befinden wir uns auf der anderen Seite des Mondes. Gary Medel und Gonzálo Jara sind gerade mal eben zur Telefonzelle, um auf spanisch Meeresfrüchteempanadas beim Delivery zu ordern, und haben Marcelo Díaz mit dem Ball komplett alleine gelassen. Der Rasenballsportler Timo Werner lässt sich das nicht zweimal sagen, luchst Díaz am Halbmond die Pille ab, legt quer auf Stindl, und schon sieht Claudio Bravíssmo im Kasten der Chilenos nicht gut aus, 1:0 für die Löw-Knappen – beim ersten Betriebsausflug über die Mittellinie. Jetzt beordert der Bundestrainer Joshua Kimmich und Jonas Héctor zurück, Deutschland verteidigt in der Folge mit einer Fünferkette, überlässt Chile komplett das Mittelfeld und geiert nur noch auf Konter. Beinahe wäre so mit dem Pausenpfiff noch der zweite Treffer gelungen, nach dem zweiten katastrophalen, erzwungenen Fehler der Chilenos und einem Querpass des überragenden Julián Draxler, doch Bravo klärt in großer Manier gegen León Goretzka.

Nach der Pause brachte Leonardo Valencia für Díaz über die rechte Seite mehr Schwung. Zum Schluss spielte Chile mit vier Stürmern – vergeblich. In der 94. Minute glanzpariert ter Stegen einen Alexis-Freistoß zur Seite, Rüdiger drischt das Abnorme weit weg. Am Ende triumphiert die deutsche Defensive. Ginter, Mustafi und Rüdiger lutschten alle hohen Bälle der Chilenen schon in Gedanken aus. Für König Arturo war das die Tristesse royale.