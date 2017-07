Rückkehr in die Labour Party?

Streikposten der RMT vor der Victoria Station in London (8. August 2016) Foto: REUTERS/Neil Hall

Der Aufstieg Jeremy Corbyns und die damit verbundenen Entwicklungen lassen auch die britische Arbeiterbewegung nicht kalt. Die Frage, die sich die Gewerkschaften stellen: Wie sollen sie sich gegenüber der Labour-Partei verhalten? Immerhin begegnete die ihnen seit den späten 1990er Jahren eher als Gegner denn als Verbündeter.

Das war auch Thema der jährlichen Delegiertenkonferenz der Transportarbeitergewerkschaft RMT, der am 25. Juni in Exeter begann und sich über die vergangene Woche hinzog. Sowohl Labour-Parteichef Jeremy Corbyn als auch sein engster Verbündeter und Schattenfinanzminister John McDonnell hielten dort Reden. Während ersterer ein Gesetz zur Verstaatlichung der Eisenbahnen als frühe Maßnahme einer kommenden Labour-Regierung versprach, rief letzterer die RMT-Delegierten auf, »zurück nach Hause in die Labour-Partei« zu kommen.

Um diese Aussage zu verstehen, muss man die Geschichte der britischen Arbeiterbewegung verstehen. 1899 ergriff die Vorläufergewerkschaft der RMT, die National Union of Railwaymen NUR, die Initiative zur Einberufung einer Konferenz von Gewerkschaften und linken Gruppen. Das Ziel der Zusammenkunft: eine Arbeiterpartei gründen. Es entstand eine Föderation mit großem gewerkschaftlichen Gewicht. Eine individuelle Mitgliedschaft – als der Partei beizutreten ohne Gewerkschafter zu sein – wurde erst nach 1918 möglich.

Als Teil der blairistischen und neoliberalen Wendung der Partei wurde der Einfluss der Gewerkschaften immer weiter zurückgedrängt. Bis Mitte der 1990er Jahre wurden zunächst sozialistische und revolutionäre Strömungen wie die »Militant Tendency« neutralisiert. Danach machte sich die Parteiführung daran, die Gewerkschaften kaltzustellen. Für die Blair- und Brown-Regierungen von 1997 bis 2010 war dies notwendig, um Privatisierungen, Gehaltskürzungen und Stellenabbau im öffentlichen Dienst durchzusetzen.

Während Teile der Mitgliedsbeiträge britischer Gewerkschaften weiter an die Labour-Partei flossen, unterminierte diese zunehmend gewerkschaftliche Anliegen. In zahlreichen Gewerkschaften entwickelten sich Debatten über eine Trennung von Labour.

Im Fall der RMT wurde die Entscheidung vom Labour-Vorstand getroffen. Im Jahr 2004 wurde die Gewerkschaft aus Labour, weil sie es ihren schottischen Gliederungen erlaubt hatte, die damals starke Scottish Socialist Party finanziell zu unterstützen. Das war seinerzeit eine Reaktion der schottischen RMT auf die von Blair forcierte Invasion des Irak und die andauernde Unterstützung für private Eisenbahnkonzerne.

Auch die Feuerwehrgewerkschaft FBU löste im Jahr 2004 die Bindung zur Partei. Dies war vor allem eine Konsequenz aus einem harten Arbeitskampf gegen die Labour-Regierung. Die Feuerwehrleute hatten damals eine Gehaltserhöhung von 30 Prozent gefordert. Labour begann statt dessen mit einem bis heute fortgesetzten Sparprogramm, welches über die Jahre Tausende Stellen bei der Feuerwehr gekostet hat. Weil die FBU dagegen opponierte, mussten sich deren Vertreter von Labour-Politikern als »Faschisten« beschimpfen lassen.

Unter der glücklosen Amtszeit von Edward Miliband als Labour-Vorsitzenden wurden die Angriffe auf gewerkschaftliche Mitspracherechte innerhalb der Partei weiter verschärft. Im Jahr 2012 schickte die ebenfalls an Labour angeschlossene Großgewerkschaft Uni te ihre Mitglieder in die schottische Labour-Ortsgruppe Falkirk, um dort einen gewerkschaftsfreundlichen Kandidaten für eine Nachwahl zum Londoner Unterhaus zu installieren.

Die Parteispitze hetzte dem Verband die Polizei auf den Hals und nutzte den Vorfall als Vorwand für eine Neuformulierung der Statuten. Ergebnis sollte die vollständige Neutralisierung des gewerkschaftlichen Einflusses sein. Ein neues Mitgliedersystem wurde entwickelt, welches »Gastmitgliedschaften« ermöglichte. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass es gerade Hunderttausende solcher Gastmitglieder waren, die den als aussichtslos geltenden Jeremy Corbyn an die Spitze der Partei beförderten.

Schon im November 2015 trat die FBU der Labour-Partei wieder bei. Auch bei der RMT denkt man darüber nach. Corbyn habe das Land verändert, sagte RMT-Generalsekretär Michael »Mick« Cash vergangene Woche in Exeter. Und: »Die RMT wird alles unternehmen, um eine Regierung an die Macht zu bringen, welche staatliches Eigentum und Arbeiterrechte unterstützt.«

Aber bedeutet eine Unterstützung für Jeremy Corbyn automatisch eine Unterstützung für die gesamte Labour-Partei? Diese Frage ist komplizierter zu beantworten, als es auf den ersten Blick scheint. Denn auf kommunaler Ebene toben zahlreiche Arbeitskämpfe gegen von Labour-Verwaltungen durchgeführte Kürzungen. Und Gelder fließen nach wie vor hauptsächlich an die Corbyn-feindliche Parteizentrale.

Die RMT hat noch keine Entscheidung getroffen. Zunächst sollen die Ortsverbände befragt werden. Danach plant die RMT eine Sonderkonferenz, um ihr Verhältnis zur Labour-Partei zu klären. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.