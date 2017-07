Auffahrunfall

Nach einem schweren Busunglück auf der Autobahn 9 in Nordbayern sind 18 Todesopfer geborgen worden. Das teilten die Einsatzkräfte am Montag an der Unfallstelle nahe Münchberg in Oberfranken mit. 30 der 48 Menschen im Reisebus wurden bei dem Unglück verletzt, einige von ihnen schwer. Kurz nach sieben Uhr war das Fahrzeug nahe Münchberg im Landkreis Hof, rund 30 Kilometer von der Landesgrenze zu Thüringen entfernt, bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug geprallt und in Flammen aufgegangen. Die Todesopfer waren zwischen 66 und 81 Jahre alt. (dpa/jW)