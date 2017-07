Manager kassieren kräftig ab

Maß halten auf Managerart: Die Vorstandsvorsitzenden der Dax-Konzerne verdienten 2016 im Schnitt 5,5 Millionen Euro. Foto: Sven Hoppe/dpa-Bildfunk

Das Gehaltsgefälle in den Dax-Konzernen ist weiterhin riesig. Allerdings sei die Schere zwischen den Vorstandsvergütungen und den Löhnen der Beschäftigten vorerst nicht mehr weiter auseinander gegangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag in Frankfurt am Main vorgestellte Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und der Technischen Universität München.

Laut der Studie erhielten die Vorstände der 30 Dax-Unternehmen im vergangenen Jahr im Schnitt 50mal soviel wie ein durchschnittlich verdienender Beschäftigter. 2015 hatte das Verhältnis ebenfalls bei 50:1 gelegen. Zuvor hatten die Manager noch das 54fache kassiert. Die Vorstandsgehälter seien 2016 das zweite Jahr in Folge langsamer als die Bruttolöhne gewachsen. Letztere erhöhten sich demnach durchschnittlich um 2,5 Prozent. Die Vergütung der Vorstände insgesamt stieg im Schnitt um ein Prozent auf rund 3,4 Millionen Euro an. Die Vorstandsvorsitzenden erhielten allerdings mit durchschnittlich 5,5 Millionen Euro deutlich mehr Geld als noch im Vorjahr. 2015 hatten sie 5,1 Millionen Euro eingestrichen.

Ein Grund für den vergleichsweise moderaten Anstieg der Vorstandsgehälter insgesamt sei der Trend zu längerfristigen Vergütungsformen, so die Studienautoren. Zudem zeigten die kontroversen Diskussionen um Millionengehälter für Manager Wirkung. »Aufsichtsräte sind inzwischen generell deutlich zurückhaltender, wenn es um die Gestaltung der Bezüge der Vorstände geht«, erläuterte der Münchner Wissenschaftler Gunther Friedl. Zugleich sprachen sich Friedl und die DSW aber gegen gesetzliche Obergrenzen von Managergehältern aus. Es sei an den Unternehmen, »von sich aus Maß und Mitte zu halten«, sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Die SPD etwa fordert ein festgeschriebenes Maximalverhältnis zwischen der Vergütung von Vorständen und dem durchschnittlichen Gehalt der Beschäftigten im Unternehmen.

Topverdiener unter den Dax-Vorständen war im vergangenen Geschäftsjahr der Studie zufolge SAP-Chef William McDermott mit einer Gesamtvergütung von 13,8 Millionen Euro. Er ist damit nach Ex-VW-Boss Martin Winterkorn und dem früheren Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann der dritte Manager eines Dax-Konzerns, der die Marke von 10 Millionen Euro überschreitet. Ebenfalls auf dem Podest der Spitzenverdiener landeten die beiden Automanager Matthias Müller von VW (9,6 Millionen) und Dieter Zetsche von Daimler (7,7 Millionen). Im internationalen Vergleich kassierten die Dax-Bosse der Studie zufolge im Schnitt zwar mehr als ihre französischen Kollegen (4,7 Millionen), aber weniger als Vorstandschefs in der Schweiz (6,5 Millionen). Noch größer ist der Abstand zu den entsprechenden Vergütungen in den USA. Die Bosse der Konzerne im Dow-Jones-Index kamen im Schnitt auf eine – nochmals gestiegene – Jahresvergütung von umgerechnet 17,1 Millionen Euro. Spitzenreiter war Nike-Chef Mark Parker mit 43 Millionen Euro. (dpa/jW)