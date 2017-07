Tödliche Ausbeutung

Bei der Explosion eines Dampfkessels in einer Textilfabrik in Gazipur in Bangladesch sind am Montag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Die Fabrik gehört dem Textilhersteller Multifabs, der nach eigenen Angaben hauptsächlich für europäische Marken produziert. Das Bild zeigt einen weinenden Mann in der Nähe des Unglücksorts, der seine Schwiegertochter bei der Explosion verlor. In den Textilfabriken arbeiten vornehmlich Frauen zu Hungerlöhnen. Wegen schlechter Sicherheitsstandards ereignen sich oft tödliche Unfälle. (AFP/jW)