»Ich zähle mich zur kommunistischen Bewegung«

Wolfgang Gehrcke (Die Linke), hier während des Bundesparteitags der Linken in Hamburg (15. Februar 2014) Foto: Bodo Marks/dpa

Nach 15 Jahren als Bundestagsabgeordneter nehmen Sie nach dieser Legislaturperiode Abschied von der großen politischen Bühne. Ist damit auch der Abschied von der Politik angesagt, um den Ruhestand zu genießen?

Nein, überhaupt nicht. Mit der Redensart »den Ruhestand genießen« kann ich nichts anfangen. Im Parlament habe ich immer mit voller Leidenschaft für eine andere Politik gekämpft, und das werde ich auch ohne Bundestagsmandat fortsetzen. Ich habe also keine Absicht, mich zurückzuziehen – ganz im Gegenteil, es wird weiter gekämpft.

Was haben Sie vor?

Ich werde mich weiter um internationale Politik, Frieden und Abrüstung mit den Schwerpunkten Russland, Nahost, Lateinamerika und Europa kümmern. Meine Erfahrungen und meine Kontakte stelle ich gern der Friedensbewegung, antiimperialistischen Initiativen, der Partei Die Linke und der Fraktion zur Verfügung. Ich habe über die Jahre hinweg weltweit viele Bekannte, Freunde, auch Kontrahenten gefunden, die, wie auch ich, an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind. Über deren geeignete Formen denken wir gerade nach.

Sie haben sich im Bundestag vorwiegend mit außenpolitischen Themen befasst, wobei Sie immer auf eine Kooperation mit Russland hingearbeitet haben. Angesichts der verbreiteten Russophobie ist das wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Aber gab es zumindest kleinere Erfolge?

Macht uns Russland nicht zum Feind! Das ist nicht nur meine, sondern auch die Grundaussage der Fraktion, und das steckt auch in den Beschlüssen von Parteitagen. Zu den Erfolgen gehört es, dass Die Linke heute ein ausgedehntes Netz an Partnerinnen und Partnern in der russischen Duma, in wissenschaftlichen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen hat.

Für ihre Russland-Politik ist Die Linke auch in Deutschland bekannt. Es ist ein Erfolg, dass unsere Anträge gegen Sanktionen, für Abrüstung und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit über die Debatten im Bundestag hinaus beachtet und aufgegriffen worden sind. Die Linke tritt ein für die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein ziviles System der europäischen Sicherheit. Aufgrund unseres Antrags ist im Bundestag zum ersten Mal überhaupt über den Verbleib Deutschlands in der NATO beziehungsweise den Austritt diskutiert worden.

Für unsere Positionen zur NATO und zu Russland habe ich in den Netzen der Friedensbewegung nicht ganz erfolglos geworben. Mir hat die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Deutsch-Russischen Forum (gemeinnütziger Verein, der sich für einen Dialog zwischen den Ländern engagiert, jW) Freude bereitet und zudem einen erheblichen Zugewinn an Erkenntnissen beschert. Als Erfolg auch meiner Arbeit sehe ich es an, dass meine Partei nie einem deutschen Militäreinsatz zugestimmt hat.

Sie haben sich auch schon über Die Linke geärgert. Warum?

Es wäre gut, wenn Linke konsequenter dächten und danach auch handelten. Ein Beispiel: Zur Zeit ist es völlig unsinnig, die Frage einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene immer wieder von sich aufzuwerfen. Dafür gibt es gegenwärtig keine Chance und seitens der SPD auch keine Bereitschaft. Die Linke wird sich jedenfalls nicht an einer Regierung beteiligen, die an Hartz IV festhält, Soldaten ins Ausland schickt und die Verteilung von Reichtum und Armut unangetastet lässt.

Sie haben einen langen Weg hinter sich: SPD, illegale KPD, DKP, PDS und dann Die Linke. Zu Ihren DKP-Zeiten waren Sie unter anderem acht Jahre lang Landesvorsitzender in Hamburg. Warum haben Sie mit dieser Partei gebrochen?

Ich wurde 1961 aus der SPD ausgeschlossen, weil ich Mitbegründer der Ostermarschbewegung sei, Marx und Brecht lese und mit Kommunistinnen und Kommunisten befreundet sei. So begann mein Weg in die kommunistische Bewegung und dort bin ich immer noch. In welcher Parteiform ich Kommunist bin, habe ich historisch-konkret unterschiedlich beantwortet. An meine Zeit als DKP-Vorsitzender in Hamburg denke ich mit Freude zurück. Meine Antwort auf das vereinigte Deutschland war, dass sich auch die Linke vereinigen muss in mehrerlei Beziehung: Ost und West, unterschiedlicher politischer Richtungen und Traditionen müssen zusammenkommen. Es bleibt die Hoffnung, dass die historische Spaltung der Linken irgendwann überwunden wird.