Wir sagen an dieser Stelle einfach mal: Danke

Hans-Georg Maaßen (l.), Chef des Bundesamtes für ­Verfassungsschutz, und ­Innenminister Thomas de Maizière am Dienstag in Berlin Foto: Foto: Kay Nietfeld/dpa

»Rechts, links, Ausländer, Internet – und auf der Straße«: Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sah bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2016 am Dienstag in Berlin eine »Vielzahl an Gefährdern«, forderte »mehr Stellen, mehr Personal« und »Befugnisse« für die »Aufgaben­erledigung« des Inlandsgeheimdienstes. Eine Bedrohung will de Maizière insbesondere im sogenannten Linksextremismus erkennen, dem laut Bericht des Bundesamtes die leicht gestiegene Zahl von 28.500 Menschen angehöre, das entspricht der Einwohnerzahl der nordfriesischen Stadt Husum. Die Zahl der »Gewaltbereiten« werde auf 8.000 geschätzt, denen insbesondere »Übergriffe auf Rechtsextremisten« und auf die Polizei durch »klandestine Aktionen« unterstellt werden, darunter »Farbschmierereien«.

Für Proteste gegen den G-20-Gipfel werde bereits seit vergangenem Jahr mobilisiert, beklagte de Maizière. Er hingegen wünsche sich, dass »mehr über die Inhalte von G˘20 gesprochen wird«, anstatt die linke »Propaganda noch dadurch zu erhöhen, dass wir ständig über ihre möglichen Erfolgsaussichten spekulieren«. Über Inhalte beim G-20-Treffen ist derzeit allerdings wenig bekannt. Das Treffen der mächtigsten Staatenlenker des Planeten plus einer Handvoll ausgewählter Regierungsvertreter aus Schwellenländern am kommenden Wochenende in Hamburg findet unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dafür werden selbstverständlich die 28.500 Linksextremisten erwartet (und deren Freunde aus aller Welt), es sei denn, es kommt zu erkältungsbedingten Ausfällen (dann kommen weniger).

Am vergangenen Sonntag hatten bereits 10.000 Menschen auf dem Rathausmarkt und auf den Gewässern der Alster demonstriert. Um die Proteststimmung zu vermiesen, war in der Nacht zu Montag ein Zeltlager im »Elbpark Entenwerder« mit etwa 200 Campern von Hamburger Polizeimilizen umzingelt und mit Pfefferspray angegriffen worden. Der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill erklärte das Zeltlager zum »Rückzugsort für Militante«. Es spricht für sich, dass lediglich seine Truppen gewalttätig geworden waren. Waffen auf dem Gelände? Fehlanzeige. Der Einsatz markierte zudem einen eklatanten Rechtsbruch. Zum Zeitpunkt des Angriffs der polizeistaatlichen Prügeltruppe lag sogar eine gerichtliche Genehmigung für das Camp vor (jW berichtete).

Auf die Frage, ob solche Brutalo-Szenen aus Hamburg das Ansehen Deutschlands in der Welt beschädigen könnten, sagte de Maizière, welche Bilder es geben werde, das liege in der Hand der Demonstranten. »Die Polizei wird ihre Pflicht tun.« Der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) hatte noch Ende Mai ein »Festival der Demokratie« versprochen, ließ es sich jedoch nicht nehmen, Andersdenkende im Internet anzuprangern und Organisatoren von Demonstrationen zu kriminalisieren.

Innenminister de Maizière hat noch andere Feindbilder: Er erwartet vor den Bundestagswahlen im September eine »Einflussnahme aus Russland«. Diese geschehe seiner Voraussicht nach durch »vorgetäuschte Artikulationen der Meinung von Menschen« sowie gezielte Verbreitung von »Halbwahrheiten und Lügen« vor der Wahl. De Maizière weiß zu berichten, dass Russland bereits Wahlen in den USA, Großbritannien, Frankreich, der Türkei und vielen weiteren Ländern beeinflusst habe. Der Innenminister nannte als Hinweis auf die russische Verschwörung ein »ATP-31-System«. Die Bezeichnung »ATP-31« war bislang nur im Zusammenhang mit einem NATO-Waffensystem zur Seekriegsführung ein Begriff, vermutlich meinte er das Programm »APT-28«, einen sogenannten Social Bot, der Veröffentlichungen in »sozialen Netzwerken« automatisch verbreitet.

Der Chef des Verfassungsschutzbehörde Hans-Georg Maaßen, der bis zu seiner Berufung zum Amtschef 2012 Karriere im Innenministerium gemacht und sich dort mit einer extrem harten Haltung gegenüber dem Guantanamo-Häftling Murat Kurnaz ausgezeichnet hatte, blies ins selbe Horn: Seine Behörde »boomt in allen Geschäftsbereichen«. Wäre er Unternehmer, wäre das »eine gute Nachricht«, als Chef einer »Sicherheitsbehörde« müsse er mehr Mittel fordern. Maaßen will insbesondere für die Cyberabwehr rüsten. Denn der Verfassungsschutz erwarte Angriffe auf deutsche Computer aus der Russischen Föderation, der Volksrepublik China und der Islamischen Republik Iran. Als einzige Länder haben diese jeweils eigene Kapitel im Bericht bekommen. Unter »ferner liefen« werden noch die Aktivitäten der USA genannt sowie türkische, syrische und indische Nachrichtendienste. Nordkorea und Pakistan seien hierzulande in Sachen »Beschaffungsaktivitäten« aktiv.

Als Maaßen am Dienstag das Gebäude der Bundespressekonferenz verlassen hatte und vor seinem BMW stand, sprach ihn der jW-Berichterstatter mit der aktuellen Ausgabe dieser Zeitung in der Hand freundlich an: »Herr Maaßen, ich steh’ im Verfassungsschutzbericht.« Der Chef der Spitzelbehörde wandte sich irritiert in Richtung der Journalisten. Auf den Hinweis: »Ich finde die ersten 20 Artikel der Verfassung sind ein guter Text, wäre doch ein Anfang, wenn die auch angewendet würden«, wusste Maaßen nichts zu entgegnen. Er stieg in seine Limousine und ließ abfahren. Die junge Welt wird weiterhin als einzige Tageszeitung im Verfassungsschutzbericht genannt – und kann damit als einziges oppositionelles und unabhängiges Blatt der Republik gelten. »Ein Prädikat«, wie ein anwesender Journalist von einer regierungstreuen Gazette anmerkte. Er sei damals in seinen Job »nur so reingeraten«, lese aber heimlich lieber junge Welt.