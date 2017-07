Trauerakte für Helmut Kohl

Mit Moral, Bundesadler und EU-Sternchen: Die Bundeskanzlerin betrauert ihren Mentoren, den sie im Zuge der Korruptionsaffäre aus dem Parteivorsitz drängte Foto: Sven Hoppe/dpa-Bildfunk

Mit einem großen Trauerakt für Helmut Kohl wurde am Samstag morgen in Strasbourg, Sitz des Europäischen Parlaments, Abschied vom früheren Bundeskanzler genommen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete den verstorbenen Staatsmann als einen »Nachkriegsgiganten«. Kohl habe »den Mantel Gottes, der für einen kurzen Augenblick durch die Geschichte wehte, zu greifen verstanden«.

Die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, die sich nach der Korruptionsaffäre Kohls ab Ende der 90er Jahre radikal von ihrem Mentor abgewandt hatte, gab sich bei ihrer Verabschiedung kindlich: »Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben.«

William Clinton reklamierte in seiner Rede, Kohl habe eine Welt gewollt, in der Zusammenarbeit mehr gilt als Konflikt: »Er wollte eine Welt schaffen, in der niemand dominiert.« Seine Frau Hillary Clinton habe einst zu ihm gesagt, Kohl sei der einzige Mensch »mit einem größeren Appetit auf Essen« als er selbst, kokettierte der frühere US-Präsident.

Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew erinnerte an die engen Beziehungen Kohls zu seinem Land. Für Kohl sei Russland Bestandteil eines vereinten Europas gewesen, sagte Medwedew, der in Strasbourg als Privatperson sprechen musste.

Kohls Witwe Maike Kohl-Richter, die zunächst ausschließlich ausländische Staatsgäste zu Wort kommen lassen wollte, verfolgte die Reden im EU-Parlament mit Juncker zu ihrer Rechten und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani zur Linken. Kohls ältester Sohn Walter hatte sich einen Staatsakt am Brandenburger Tor und eine Beerdigung in Kohls Heimatstadt Ludwigshafen-Oggersheim gewünscht, die Witwe hatte beides abgelehnt. Beide Kohl-Söhne blieben allen öffentlichen Feierlichkeiten fern.

Am Sonntag nachmittag wurde der Leichnam auf dem Friedhof des Doms zu Speyer beigesetzt. Der Bestattung war eine Fahrt des mit einer BRD-Flagge bedeckten Sarges durch Kohls pfälzische Heimatstadt, ein Gottesdienst und ein Ehrenzeremoniell der Bundeswehr vorausgegangen. Kohl war am 16. Juni mit 87 Jahren nach langer Krankheit in Oggersheim gestorben. Anselm Lenz(mit Agenturen)