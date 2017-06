»Das sind provinziellste Geister«

Am Wochenende soll die Volksbühne »besenrein« übergeben werden. Seit Dienstag gibt es vor dem Haus ein Protestcamp Foto: Jan Lieske/jW

Am heutigen Donnerstag ist der vorläufig letzte Abend Ihrer berühmten Reihe »Videoschnipsel« in der Volksbühne. Haben Sie sich zum Abschied etwas Besonderes ausgedacht?

In gewisser Weise wird das ein Abend wie immer, in gewisser Weise aber auch ein ganz anderer Abend. Ich wusste lange nicht, was ich machen würde, und dann kam mir der Titel »Festival der Superlative« in den Sinn. Es wird also schönste Ausschnitte, hässlichste Ausschnitte, den philosophischsten Clip, den naivsten Beitrag, den rührendsten Menschen und das traurigste Zitat aus den letzten mehr als 20 Jahren geben. Ein klassisches Best-of-Kuttner. Rechenschaftslegung und Selbstkritik habe ich schon beim vorletzten Abend erfüllt, da blickten wir noch mal zurück auf die Zeitläufte, auch auf Ereignisse, die schon fast vergessen scheinen: den Jugoslawien-Krieg, die Bankenkrise und die »Y2K-Hysterie« im Jahr 1999, wo es um die Umstellung der Computeruhren ging und alle Angst davor haben sollten, dass die Atomkraftwerke explodieren.

Ich erinnere mich an einen Abend, an dem Sie sagten: »Das ist so Kult, dass es schon wieder Scheiße ist«, es ging um einen US-amerikanischen Schlagersänger, der eigentlich Jazzmusiker sei, nur kurz mal was anderes machen musste. Mit Ihren Abenden haben Sie nun auch einen neuen Kult erzeugt – eigentlich sind Sie aber Regisseur. Und wie geht das jetzt weiter?

Die Volksbühne wird ja mutwillig zerschlagen, deshalb habe ich jetzt eine Verabredung mit dem Deutschen Theater getroffen. Ich werde die Reihe »Videoschnipsel« dort fortsetzen. Das ist vom Deutschen Theater sehr großzügig und sehr toll, aber es ist dann trotzdem ein extremer Heimat- und Familienverlust. Die Volksbühne war auch für mich ein ganz besonderer Ort. Denn ich war ja nicht nur in das Ensemble mit allen Mitarbeitern, sondern auch in das Publikum verliebt. Das war nicht so diese hippe Berlin-Mitte-Fraktion, nicht so trendy und nicht nur eine Generation. Da kamen sogar Leute, die gesagt haben: »Ja, meine Eltern haben mir gesagt, ich soll mal hier hingehen, das soll so toll sein!« Und umgekehrt.

Am 24. Juni wurde das »OST«-Schild auf dem Dach der Volksbühne demontiert, während im Gebäude »Die Brüder Karamasow« gespielt wurden. Der Schauspieler Alexander Scheer salutierte, während der Kran die riesigen Buchstaben vom Dach holte. Wie konnte es soweit kommen?

Ich bin mir nicht sicher, ob das von der Politik komplette Dummheit oder sogar Bösartigkeit war. Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Wobei ich die Dummheit dabei nicht unterschätzen würde. Und ich glaube, es spielte eine Rolle, dass da über dem Theater »Ost« drüber stand. Das war eine fortwährende Kränkung, seitdem das Schild 1992 aufgestellt worden war. Das musste aus deren Sicht weg, das haben die beim Spandauer Volksblatt nicht ausgehalten.

Sie meinen den Tagesspiegel. Der designierte Intendant Chris Dercon hat das Blatt am Montag als neuen Medienpartner ausgerufen. Für die Zerschlagung der bisherigen Volksbühne ist der frühere Kulturstaatssekretär Tim Renner verantwortlich. Er hat als Musikmanager zuvor auch schon die Event-Brachialrocker von Rammstein großgemacht. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

Rammstein sind keine protofaschistische Musikgruppe, sondern eine Künstlerband, die sich selber groß gemacht haben, wie die Volksbühne auch. Das überschreitet den Horizont dieser Funktionärswürstchen. In dem Punkt muss man ironiefähig sein. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller ist aber stolz darauf, noch nie im Theater gewesen zu sein. Der Kulturstaatssekretär hielt sich für kompetent, weil er irgendwie in den 90er Jahren an Technopartys auf der Bühne teilgenommen hat, und deshalb glaubte, er hätte jetzt eine Volksbühnen-Kompetenz. Die träumen immer noch davon, dass Berlin sich auf einer Ebene mit New York, Rom und Paris bewegen soll. Nicht wissend, dass Berlin eben Berlin ist und da längst mithalten kann. Aber das wird eben nicht besser, wenn man Berlin die Sprache wegnimmt und mit einem Einkaufswagen durch das »Kaufhaus Kultur« rollt, die Waren reinlegt und danach zur Kasse dackelt.

Bei der letzten Castorf-Inszenierung traf man Amis auf der Treppe der Volksbühne, die gerade aus New York extra angereist waren, um den »Faust« mit diesem Ensemble an diesem Haus erleben zu können. Es kamen auch extra Chinesen und Japaner, die waren jeden Abend zu sehen. Ich habe es letztes Jahr durch puren Zufall in Indien erlebt, wo zufällig an einem kleinen Bahnhof eine italienische Touristin einem Inder die Faszination und Kraft der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz erklärt hat. Aber das scheint nicht zu reichen. Das Widerlichste ist, dass es die SPD ist, die eine solche Entscheidung trifft. Die Volksbühne war seit ihrem Entstehen aus dem Arbeitergroschen ein politisches Theater, ein Arbeitertheater, ein Entwurf gegen das bürgerliche Theater.

Ist es der größte Berliner Theaterskandal, seitdem Wolfgang Langhoff 1963 das Deutsche Theater verlassen musste?

Mit Sicherheit, ja. Einige Funktionärs­kader in der DDR, die Langhoff damals vertrieben haben, waren im Vergleich zu den Leuten, die jetzt Kulturfunktionäre sind, professionell noch weitaus kompetenter. Die wussten wenigstens, worüber sie reden, und kannten die Begriffe.

Die postmodernen, zerfaserten 90er sollen nun von Dercon und dessen Oberspielleiterin Mariette Piekenbrock wieder aufgewärmt werden. Wie kann es sein, dass der Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses das gar nicht zu bemerken scheint?

Ich glaube, dass die Kenntnisse bei diesen Leuten gering sind. Mit dem Mauerbau hatte sich das kulturtragende Bürgertum ja bereits vom Acker gemacht und ist aus der Stadt in die Bundesrepublik gezogen. Insbesondere in Westberlin sind heute noch provinziellste Geister in der Politikverwaltung am Werk. Es gibt, das muss man den Städten zugute halten, in Hamburg oder München eine ganz andere Aufmerksamkeit und mehr geistigen Spielraum als in der Berliner Politik.

In ein paar Tagen geht nicht nur die 25jährige Intendanz von Castorf zu Ende, sondern die Zeit der Volksbühne als Theater seit 1890. Können Sie uns noch mal erklären, warum der Bruch so drastisch ist?

Seit 127 Jahren – mit Ausnahme der Nazizeit – war die Volksbühne ein Theater mit Ensemble und Repertoire, das heißt, sie hatte ein klares inhaltliches und strukturelles Programm, feste Verträge mit Schauspielern, Technikern und so weiter. Die Volksbühne hat sich mit den Positionen der Gegenwart kompentent auseinandergesetzt. Ein Programm, das ein gewisses Pflichtbewusstsein hatte, zudem immer erkundend und revolutionär war und wo auch Mischformen ausprobiert werden konnten. Aber eben ohne die Form des Theaters aufzulösen. Mehr als hundert Jahre lang wurde das an der Volksbühne geleistet, hier nutzte Brecht erstmals den Film auf der Bühne, hier wurden immer schon andere Medien integriert und Experimente angestellt. Und jetzt wird alles zerschlagen, um eine Abspielstätte für etwas aufzumachen, das sein Verbrauchsdatum schon überschritten hat: Pseudo­avantgardesachen, die sinnlos eingekauft und nicht mehr selber produziert werden. Für die ist Kunst nur ein weicher Standortfaktor, um abgewrackte Brexit-Banker zu bespaßen.

Seit Mittwoch ist nun ein Protestcamp auf dem Rosa-Luxemburg-Platz errichtet. Man hört inzwischen, dass sogar von Dercon eingeplante Künstler wieder auf dem Rückzug sind. Meinen Sie, dass sich das im Sommer noch drehen könnte?

Ich habe so meine Hoffnungen, aber ich weiß es nicht.

Der neue Berliner Kultursenator Klaus Lederer, der nicht für die Entscheidung verantwortlich ist, soll Dercon ja angeboten haben, am Tempelhofer Feld in der Abflughalle ein Performancehaus aufzumachen. Ist das vielleicht ein Weg, um die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz doch noch zu erhalten?

Ja, aber Dercon wollte das ja irgendwie nicht. Der will die starke Marke Volksbühne haben, und das ist ja auch ein Kernpunkt seiner Art zu arbeiten. Der hat zwar keinen Hubraum, will aber den Mercedes-Stern vorne drauf haben. Da wird dann Thomas Manns »Joseph und seine Brüder« in einer Stunde als einstündige Sache abgefackelt, so nach dem Motto: »Kann man mal hingehen, Leute, und muss das Buch nicht selber lesen.«

Was war das Skurrilste, was Sie selbst an der Volksbühne erlebt haben?

Ich habe meine Freundin dort kennengelernt. Das war auf jeden Fall skurril.

Jürgen Kuttner ist Theaterregisseur, Kulturwissenschaftler und Meister der »Videoschnipsel« an der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, mit denen er dort 20 Jahre lang das Zeitgeschehen mit Filmausschnitten und marxistischer Ironie kommentierte

Jürgen Kuttner: »Von Mainz bis an die Memel CXXXIV«, heute 21 Uhr, Volksbühne