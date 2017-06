Nachschlag: Sozialäquator

Im Ruhrgebiet die Trennlinie zwischen arm und reich: Die Autobahn A 40 (hier in Essen) Foto: Horst Ossinger/dpa-Bildfunk

Eine WDR-Doku über soziale Ungleichheit im Ruhrgebiet: Die Autobahn A 40 trennt dort die reichen von den armen Stadtteilen. Beispiel Essen: Im Süden die wohlbehütete Abiturientin und Arzttochter. Im Norden die Grundschulkinder mit Migrationshintergrund und erwerbslosen Eltern. Es handelt sich um unterschiedliche, schon allein räumlich voneinander getrennte Welten. Wissenschaftler nennen das soziale Segregation, in der Doku wird die A 40 als »Sozialäquator« bezeichnet. Als die Arzttochter in den Norden fährt, um ein benachteiligtes Mädchen beim Deutsch-Lernen zu unterstützen, wirkt das so, als fahre sie zum Freiwilligendienst in den globalen Süden. Eklig wird es, als es um Teile der SPD-Basis geht. Die einen wollen vor Ort kein Flüchtlingsheim, ein anderer ist gleich direkt zur AfD gewechselt. Der Mann fährt Rentner mit dem Awo-Bus zum Einkaufen und hetzt sie gegen Flüchtlinge auf: »Die kriegen alles und ihr kriegt nichts!« So oder so ähnlich steht es auch auf NPD-Plakaten. (sth)