Blick für Klassengegensätze

Der Staat spricht sich selbst immer mehr Überwachungsbefugnisse zu. Viele Linke stehen dem Abbau von Grundrechten ratlos gegenüber Foto: Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk

Die Dreistigkeit, mit der die Herrschenden schon im Vorfeld des G-20-Gipfels in Hamburg fundamentale Grundrechte einschränken, hat System. Asylpaket eins und zwei, elektronische Fußfessel, Staatstrojaner – man kommt kaum noch hinterher, so schnell werden Rechte abgebaut. Viele Linke stehen dieser Entwicklung ratlos gegenüber. Die junge Welt und ihr Unterstützerkreis Hamburg leisteten am Wochenende mit einem Seminar in Hamburg einen Beitrag zur Überwindung dieser Ratlosigkeit.

Unter dem Motto »Zwischen Restauration und Revolution« diskutierten im Parteibüro der Linkspartei im Stadtteil Altona vier Referenten mit rund 40 Teilnehmern, wie Marxisten »in restaurativen Zeiten den Kapitalismus überwinden wollen«, wie es in der Programmankündigung hieß. Dass die Geschichte »aller bisherigen Gesellschaft« die von Klassenkämpfen ist, diese Marxsche Erkenntnis war zwischen Referenten und Seminarteilnehmern unstrittig. Ebenso dass der Kampf gegen den Kapitalismus nur Erfolg haben kann, wenn diese Einsicht ernst genommen wird.

»Die Menschen waren in der Politik stets die einfältigen Opfer von Betrug und Selbstbetrug, und sie werden es immer sein, solange sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen, religiösen, politischen und sozialen Phrasen, Erklärungen und Versprechungen die Interessen dieser oder jener Klassen zu suchen«, zitierte Jürgen Lloyd von der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) Lenin.

Damit sei im Grunde alles gesagt, so Lloyd. Vieles, was in der Linken falsch laufe, sei darauf zurückzuführen, dass diese Wahrheit geleugnet werde und man »tiefsitzenden bürgerlichen Politikvorstellungen« nachhänge. So sei es zu kurz gegriffen, antifaschistischen Kampf auf eine Beobachtung und Bekämpfung der Aktivitäten rechter Bewegungen wie Pegida zu reduzieren. Es müsse erkannt werden, dass es die Bourgeoisie sei, die sich die Option offenhalte, jederzeit zu faschistischen Herrschaftsformen überzugehen.

Für Martin Dolzer, den justizpolitischen Sprecher der Hamburger Linksfraktion, liegt auf der Hand, dass Deutschland und Europa in diese Richtung marschieren. Was es etwa im Vorfeld des G-20-Gipfels an Beschneidungen von Rechten gebe oder was in Griechenland und Frankreich geschehe, biete Anlass zur Besorgnis. Der in Strategiepapieren der Herrschenden verkündete »Klassenkampf von oben« zeitige Erfolge. Moderator und jW-Redakteur Daniel Bratanovic wandte ein, er habe Probleme mit dem Begriff »Faschisierung«. Ohne Frage könne aber von einem besorgniserregenden Abbau von Grundrechten etwa in Frankreich gesprochen werden, wo Ausnahmezustand in Permanenz herrsche.

Der Sozialwissenschaftler und Autor Werner Seppmann erklärte, den Kapitalismus zu überwinden sei »keine Option, sondern eine Notwendigkeit«. Entscheidender Ort des Klassenkampfs seien nach wie vor die Betriebe. Auch wenn man konstatieren müsse, dass dort kein ausgeprägtes Klassenbewusstsein anzutreffen sei – so etwas wie ein Klasseninstinkt sei trotzdem vorhanden, also ein intuitives Wissen, Opfer von Ausbeutern zu sein. Leider schlössen sich viele Lohnabhängige rechten Rattenfängern an, die ihnen nur vormachten, in ihrem Interesse zu handeln. Aitak Barani vom Verein »Zusammen e. V.« in Frankfurt am Main betonte die Notwendigkeit der Organisation von Gegenmacht. Bei Bündnissen dürfe es nicht nur um Massenwirksamkeit gehen, wichtiger sei die Qualität eines Bündnisses, die genaue Definition seiner politischen Ziele und seiner Ausrichtung.