Grüne werden rot

Für eine kleine Überraschung haben die Jungen Grünen Österreichs am Montag gesorgt. Bei einer Pressekonferenz erklärte die Sprecherin der Jugendorganisation, Flora Petrik, dass sich ihr Verband endgültig von der grünen Partei trennen und statt dessen im Herbst gemeinsam mit den Kommunisten der KPÖ zu den Parlamentswahlen antreten wolle. Petrik erläuterte, dass es während der vergangenen Wochen viele Gespräche mit Spitzenvertretern der Grünen gegeben habe. Dabei sei deutlich geworden, dass es von dieser Seite kein Interesse mehr an einer Zusammenarbeit gebe. Deshalb habe sich der Jugendverband nach intensiven Beratungen entschlossen, am Aufbau einer »starken linken sozialen Kraft« mitwirken zu wollen.

Eine solche sei angesichts der politischen Entwicklungen in Österreich dringend nötig, so Petrik. Rechte Positionen seien nicht mehr auf die Freiheitliche Partei (FPÖ) beschränkt. Forderungen, die vor einigen Jahren nur von der extremen Rechten erhoben wurden, seien heute politischer Mainstream. Die Sozialdemokraten (SPÖ) machten »bei jeder politischen Sauerei mit und bringen sich schon in Stellung für eine Koalition mit der FPÖ«, so Petrik. Für die Grünen sei die Wahl nicht mehr als ein »Schönheitswettbewerb«, es gehe ihnen nur um Marketing und Posten. Dort, wo sie regional an der Macht sind, setzten sie unsoziale Kürzungen um, kritisierte Petrik. »Diese Partei wird die FPÖ nicht aufhalten.« Es handle sich bei den Grünen inzwischen um eine »angepasste und kraftlose Opposition«. Die KPÖ hingegen mache dort, wo sie lokal verankert ist, »wirklich gute politische Arbeit an der Basis«.

Die Jungen Grünen werden nun auf der »offenen Liste« der KPÖ bei der Nationalratswahl antreten. Hierfür wurde die »PLUS – Plattform unabhängig & solidarisch« gegründet, die mit den Kommunisten und parteilosen Kandidaten als »KPÖ PLUS« antreten wird. Unklar ist allerdings, wie viele der mehreren hundert Mitglieder der Jungen Grünen den Wechsel unterstützen. Petrik sagte im Gespräch mit junge Welt, dass innerhalb ihrer Organisation »viel diskutiert« worden sei. Es habe Begeisterung für den neuen Weg gegeben, einige lehnten diesen aber ab. Ende Juli findet ein Bundeskongress der Organisation statt. Danach werden die Mitglieder »unterschiedliche Wege einschlagen«, so Petrik. Einige werden wohl bei den Grünen bleiben.