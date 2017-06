Dorf verschüttet

Rettungskräfte am Montag in Xinmo Bild: REUTERS/Aly Song

Nach einem Erdrutsch in der chinesischen Provinz Sichuan am Sonnabend haben sich Helfer und Hinterbliebene auf etwa hundert Todesopfer eingestellt. 3.000 Rettungskräfte hatten am Sonntag zunächst die Suche nach Verschütteten fortgesetzt. Später wurden sie wegen weiterer drohender Geröllawinen zur Räumung des Gebiets aufgefordert. Es bestehe die Gefahr eines zweiten Erdrutsches, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Die Helfer waren seit Sonnabend in dem Bergdorf Xinmo im Einsatz, wo 62 Häuser verschüttet wurden. (AFP/jW)